عائلة ولي العهد تهدي البريطانيين هذه الصورة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في إطار التواصل الدائم مع المواطنين عبر كل وسيلة متاحة، وهي عادة ملكية بريطانية تاريخية، كشف الأمير ويليام وكيت عن بطاقة معايدة بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس)، تحمل صورة عائلية تجمعهما مع الأبناء جورج وشارلوت ولويس.

تم اختيار صورة أمير وأميرة ويلز وأطفالهما لتكون بطاقة معايدة العائلة بمناسبة عيد الميلاد لعام ٢٠٢٥. وتُظهر الصورة العائلية ويليام وكيت جالسين على العشب مُحاطين بأطفالهم جورج وشارلوت ولويس.

وتستند شارلوت، البالغة من العمر ١٠ سنوات، برأسها على كتف والدها وتُمسك بذراعه، بينما يميل لويس إلى الخلف مُستندًا على صدر ويليام، وكيت تُحيط ذراعها حول جورج.

والتقط المصور جوش شينر الصورة، التي نُشرت على حسابات قصر كنسينغتون على مواقع التواصل الاجتماعي، في نورفولك في أبريل الماضي، وتُظهر المجموعة مُحاطة بأزهار النرجس.

وجاء في المنشور: "نتمنى للجميع عيد ميلاد سعيد".

وتقضي العائلة الملكية موسم الأعياد معًا، ومن المتوقع أن تنضم يوم عيد الميلاد إلى الملك وبقية أفراد العائلة المالكة في ساندرينغهام بنورفولك.

قبل أسابيع قليلة، انتقلت العائلة إلى منزلها الجديد، فورست لودج، المكون من ثماني غرف نوم، في وندسور غريت بارك.

ويُنظر إلى هذا الانتقال كبداية جديدة لعائلة ويلز بعد تعافي كيت من السرطان، الذي أعلنت عنه في بداية عام ٢٠٢٥، عقب ما وصفه ويليام بعام ٢٠٢٤ "القاسي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شاركت كيت في قداس ترانيم عيد الميلاد الخامس لها، تكريمًا للأشخاص الذين يُساهمون في تعزيز مجتمعاتهم.

ويبدو أن صور بطاقة عيد الميلاد مأخوذة من نفس جلسة التصوير التي التُقطت فيها صور عيد ميلاد الأميرين الصغيرين جورج (الثاني عشر) ولويس (السابع).