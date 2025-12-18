غير قابل للنفي.

■ ما يتم تداوله عن اتفاق بين السودان ودولة جنوب السودان لتقاسم عائدات عبور نفط هجليج غير صحيح.

■ الصحيح أنه لم يتم التوقيع على أي اتفاق لقسمة العائدات بحيث تحصل مليشيا التمرد على عوائد شهرية.

■ الصحيح أيضاً أن الجانب السوداني قدّم مقترحاً شاملاً يتضمن خارطة واضحة وجداول تحفظ سيادة السودان على المنطقة.

■ وفد دولة جنوب السودان برئاسة توت قلواك اعتذر عن مناقشة الرؤية التي قدمها وفد السودان بحجة أن وفدهم لا يضم عسكريين، وعليه تم ترحيل النقاش إلى وقت لاحق.

■ ما تم التوقيع عليه محضر اجتماع وليس اتفاقاً. وقّع على محضر الاجتماع من جانب دولة السودان الفريق أول شمس الدين الكباشي وعن دولة جنوب السودان المستشار توت قلواك..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد