نصيف: الرجل الثاني بالبنك المركزي شريك بشركتي الفنجان ودرهم دبي التي عقدت صفقات مشبوهة

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت نصيف في تدوينة على (اكس)، ، تابعتها الخليج 365، أنه "سبق وأن تحدثتُ عن المخالفات التي ارتكبها الرجل الثاني في البنك المركزي، وهو شريك في شركة درهم دبي التي عقدت صفقات مشبوهة تم الاتفاق عليها خلال جلساته مع شركائه في البوعيثة، كما أنه شريك في شركة الفنجان، وهو متورط في تسريب معلومات عن المصارف العراقية".



وتابعت: "هذا الشخص كان قد تم تشكيل لجنة تحقيقية بأمر من رئاسة الوزراء للنظر في مخالفاته وخروقاته، وعلى ضوء نتائج التحقيق تم إعفاؤه وتوبيخه، ومن جهتنا نطالب بتقديمه للقضاء ومحاكمته على كل ما اقترفه خلال وجوده في منصبه لينال جزاءه العادل".