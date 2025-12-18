شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز الثالث في "العيون العالمي" بابتكار للكشف المبكر عن الزهايمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق بحثي من كليتي الطب والحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز، المركز الثالث في هاكاثون العيون العالمي الذي نظمه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ووزارة الصحة وشركة "جوجل كلاود" وشركة "ليّن" لخدمات الأعمال في مجال الابتكار الصحي الرقمي تحت شعار "العين نافذة الجسد" بمشاركة تجاوزت ألف مختص من مختلف مناطق المملكة، والمنعقد مؤخرًا بالرياض

وتمكن الفريق الذي حمل اسم "OCTera" من تطوير مشروع مبتكر يعتمد على استخلاص مؤشرات حيوية من شبكية العين عبر تقنية التصوير المقطعي البصري لتوظيفها في التشخيص المبكر لمرض الزهايمر من خلال ربط صور العين بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة مما يفتح آفاقاً جديدة في علم العينيّات الذي يتخذ من العين مرآة تعكس الصحة العامة للجسم و يسهم في تعزيز فرص التدخل الطبي المبكر و تحسين جودة حياة المصابين مع خفض تكاليف الرعاية الصحية المترتبة على التشخيص المتأخر.

ويهدف المشروع إلى تعزيز فرص التدخل الطبي المبكر وتحسين جودة حياة المصابين مع خفض تكاليف الرعاية الصحية المترتبة على التشخيص المتأخر، و أشرف على الفريق الدكتور صفوان بن أسامة طيب وعضوية كل من الدكتورة حنان الغامدي والدكتور حاتم بتاوي والأستاذة منار الجابري والدكتورة أشواق بخاري من جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الدكتورة وضحى مطر من جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والدكتور سامي سعد من مجمع الملك عبدالله الطبي والأستاذة ريهام العتيبي من أكاديمية مطوري Apple

ويأتي الهاكاثون في إطار تعزيز الاستفادة من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في مجال طب العيون، وتمكين الكفاءات الوطنية من توظيف هذه التقنيات المتقدمة في تطوير حلول صحية مبتكرة، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي في المملكة، ورفع مستوى الكوادر الطبية، دعمًا لمسيرة التحول الصحي والرقمي.

وشهد الهاكاثون حضورًا وتفاعلًا من المشاركين من مختلف التخصصات، من أطباء العيون، وأخصائيي البصريات، ومختصي علوم البيانات، إضافةً إلى طلاب الطب وعلوم الحاسب ومهندسي الذكاء الاصطناعي، حيث عملت الفرق المشاركة على تطوير مشاريع مبتكرة تسهم في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الصحية والتصوير العيني، بما يعزز دقة التشخيص ويدعم تطوير حلول طبية متقدمة في مجال صحة العين.