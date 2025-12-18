شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة مستقبل الذكاء الاصطناعي لتأسيس مشروع مشترك والان مع بالتفاصيل

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى في شهرين ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى ضغط ارتفاع العملة الأمريكية قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر.



أظهرت البيانات الحكومية في المملكة المتحدة، انزلاق التضخم البريطاني خلال نوفمبر لأدنى مستوى في ثمانية أشهر، مما يقلص الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك إنجلترا. يأتي هذا في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار البنك المركزي في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات كاملة بالإعلان عن خفض جديد في أسعار الفائدة البريطانية.



نظرة سعرية

•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.3362$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.3376$ ) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.3382$).



•فقد الجنيه يوم الأربعاء نسبة 0.35% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل في اليوم السابق أعلى مستوى في شهرين عند 1.3456 دولارًا .



•بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح، تراجعت مستويات الجنيه الإسترليني بعد صدور بيانات تضخم في المملكة المتحدة أقل عدوانية عما كان متوقعًا في الأسواق.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار تعافي مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الأداء الإيجابي للدولار الأمريكي قبيل قرارات البنوك المركزية في أوروبا وبريطانيا ،حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة الأوروبية دون أي تغيير ،وخفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة أساس.



تصدر في وقت لاحق اليوم ،بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر ، و التي من المتوقع أن توفر أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 2026.



استقبل الدولار أيضًا بترحاب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم سيؤمن بخفض أسعار الفائدة "بشكل كبير".



التضخم البريطاني

قال مكتب الإحصاءات الوطني يوم الأربعاء إن معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 3.2% على أساس سنوي في نوفمبر،بأقل وتيرة منذ مارس الماضي ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.5% ، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.6% فى أكتوبر.



وسجل معدل التضخم الأساسي ارتفاع بنسبة 3.2% في نوفمبر ، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.4% ، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.4% فى أكتوبر.



التباطؤ الحاد في الأسعار البريطانية يقلص الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا، ويعزز بقوة من احتمالات الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة البريطانية.



الفائدة البريطانية

عقب البيانات أعلاه، ارتفع تسعير احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة في اجتماع اليوم من 90% إلى 100%.



بنك إنجلترا

من المقرر أن يختتم بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2025 ،حيث من المتوقع خفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% كأدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، في رابع خطوة للتيسير النقدي البريطاني هذا العام.



يصدر بحلول الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش قرار الفائدة البريطانية ،وبيان السياسة النقدية ،بجانب الإعلان عن عملية تصويت أعضاء البنك على قرار الفائدة.



ويتحدث محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" فى المؤتمر الصحفي بحلول 12:30 بتوقيت جرينتش تعليقًا على نتائج اجتماع السياسة النقدية وتطور معركة التضخم ومستقبل أسعار الفائدة.



توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت تعليقات بنك إنجلترا و أندرو بيلي أقل عدوانية عما هو متوقعًا في الأسواق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية أكثر من مرة في 2026 ،مما سيؤدي إلى المزيد من الضغوط السلبية على مستويات الجنيه الإسترليني.



نظرة فنية

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 18-12-2025