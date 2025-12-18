سعر البتكوين (BTCUSD) يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 18-12-2025

استقر سعر البتكوين (BTCUSD) على خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً لكسر مستوى الدعم المحوري 85,500$، في ظل تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ما يعكس استمرار هيمنة الضغوط البيعية على حركة السعر.

ويزداد هذا الضغط مع استمرار تداولات البتكوين دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تحد من فرص التعافي على المدى القريب، بالتوازي مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها إلى مناطق تشبع بيعي، ما يشير إلى ضعف الزخم الإيجابي وقدرة السعر على الارتداد في الوقت الحالي.