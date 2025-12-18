الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يقاوم الضغوط السلبية-توقعات اليوم 18-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-18 05:17AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شكّل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس العديد من الموجات التصحيحية متأُثرا بثبات الحاجز المستقر عند 48500 لنلاحظ تفعيله للمحاولات السلبية ليهاجم بذلك الدعم الإضافي المستقر قرب 47940.

 

نلاحظ من الرسم المرفق خروج المؤشر من محاور القناة الفرعية الصاعدة , كذلك تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 قد يزيد الضغوط السلبية على تداولات هذا اليوم لنتوقع بتحقيقه لكسر الدعم الإضافي البدء باستهداف المحطات التصحيحية والتي تتمركز حاليا قرب 47770 و47510 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 47770 و 48220

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

