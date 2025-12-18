سعر الغاز الطبيعي يقاوم الضغوط السلبية-توقعات اليوم 18-12-2025

شكّل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس العديد من الموجات التصحيحية متأُثرا بثبات الحاجز المستقر عند 48500 لنلاحظ تفعيله للمحاولات السلبية ليهاجم بذلك الدعم الإضافي المستقر قرب 47940.

نلاحظ من الرسم المرفق خروج المؤشر من محاور القناة الفرعية الصاعدة , كذلك تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 قد يزيد الضغوط السلبية على تداولات هذا اليوم لنتوقع بتحقيقه لكسر الدعم الإضافي البدء باستهداف المحطات التصحيحية والتي تتمركز حاليا قرب 47770 و47510 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 47770 و 48220

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي