الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض ومؤشر S&P 500 يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالي في بورصة شيكاغو التجارية للسلع. وكانت عقود يناير ومارس قد أغلقت يوم الثلاثاء الفجوات السعرية السابقة، ثم أغلقت دون تلك المستويات، وهو ما أدى إلى استمرار موجة البيع خلال تعاملات اليوم.

وقالت ناومي بلوم من شركة Total Farm Marketing إن سوق فول الصويا أكد أيضاً نموذج القمة الرأس والكتفين (Head and Shoulders Top)، ويواصل التحرك هبوطاً مع اكتمال تكوين الكتف.

إلى أي مدى قد يهبط فول الصويا؟

ورغم ذلك، لا تعتقد بلوم أن السوق لديه مساحة كبيرة لمزيد من الهبوط قبل أن يظهر طلب من المستخدمين النهائيين، خاصة بعد أن تراجعت الأسعار بأكثر من دولار واحد مقارنة بالقمم المسجلة في 18 نوفمبر.

وقالت: «أعتقد أنه بعد موجة البيع الحادة التي شهدناها، ومع تراجع قيمة الدولار الأميركي، فإن الصين ستدخل على الأرجح لإتمام جزء من المشتريات التي تحتاج إليها. الواقع هو أن الصين بحاجة إلى شراء ما يقرب من شهرين من احتياجاتها من الولايات المتحدة لضمان الإمدادات على مدار العام. لذا فهذه إشارة للصين، وهي فرصتها».

الصين بحاجة إلى فول الصويا الأميركي

وأضافت بلوم أن الصين، في نهاية المطاف، بحاجة إلى شراء فول الصويا الأميركي، قائلة: «لذلك أعتقد أنهم سيُنهون شراء 12 مليون طن متري التي قالوا إنهم يعتزمون شراءها. والسؤال هو: إلى أي مدى قد يكونون أكثر شراسة بعد ذلك، إن حدث ذلك أصلاً؟ هل سينفذون بالفعل مشتريات تصل إلى 25 مليون طن متري كما كانوا يتحدثون أم لا؟ أعتقد أنهم سيظهرون في السوق وسيلتزمون بالكمية الكاملة البالغة 12 مليون طن متري، لكن يبقى التساؤل حول ما إذا كانوا سيتجاوزون ذلك أم لا».

أخبار الوقود الحيوي تضغط على السوق

كما أكدت وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA) أنها ستؤجل إصدار الالتزامات النهائية لحجم الوقود المتجدد (Renewable Volume Obligations) ضمن معيار الوقود المتجدد (RFS) لعامي 2026 و2027 حتى الربع الأول من عام 2026، وهو ما شكل عامل ضغط سلبي على فول الصويا وزيت فول الصويا والذرة.

ورغم ذلك، قالت بلوم إن سوق فول الصويا لا تزال تشهد مستويات قياسية من عمليات العصر (Crush)، مضيفة: «أرقام الطلب على العصر المحلي ستظل كافية لدعم السوق خلال الجزء الأول من عام 2026».

الاتجاه الموسمي لفول الصويا

وأشارت بلوم أيضاً إلى أن فول الصويا يتمتع باتجاه موسمي صعودي في نهاية العام، وهو ما قد يكون إشارة إلى اقتراب تسجيل قاع سعري في السوق.

وقالت: «هناك هذا الاتجاه الموسمي أيضاً، حيث يمكن لأسعار فول الصويا أن تتحرك تدريجياً نحو الارتفاع مع نهاية العام. في العام الماضي، سجل سوق فول الصويا قاعه في 19 ديسمبر، ثم ارتفع من 19 ديسمبر وحتى رأس السنة بأكثر من 60 سنتاً. لذا يجب الاستعداد لكل الاحتمالات».

مراقبة الطقس في أميركا الجنوبية

وبدأ السوق كذلك في متابعة توقعات الطقس في أميركا الجنوبية، لمعرفة ما إذا كانت ستمنح الصين سبباً إضافياً لشراء فول الصويا الأميركي. وحتى الآن، لا توجد مشكلات جوية كبيرة.

وقالت بلوم: «الطقس في أميركا الجنوبية لا يزال جيداً بما يكفي في الوقت الحالي».

هل انتهت الصناديق من التصفية؟

وأضافت أن الأموال المُدارة أو صناديق التحوط اتخذت مراكز شراء في سوق فول الصويا بأحجام أكبر من المتوقع، وذلك عقب الإعلان عن مشتريات الصين من فول الصويا.

وعند القمة التي سجلها عقد يناير عند مستوى يقل قليلاً عن 11.70 دولار في 18 نوفمبر، كانت الصناديق تمتلك مراكز شراء تبلغ 230 ألف عقد من العقود الآجلة والخيارات، وهو مستوى يقترب من الرقم القياسي البالغ 260 ألف عقد شراء.

ومنذ ذلك الحين، يُعتقد أن هذه الصناديق قامت بجني الأرباح من تلك المراكز، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت قد انتهت من عمليات التصفية أم لا.

وقالت بلوم: «لقد قاموا بالفعل بجني أرباح كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تراجع الأسعار. والآن سنرى ما إذا كانوا سيبقون على المراكز الحالية حتى نهاية العام، أم أن هناك عاملاً أساسياً إيجابياً قد يدفعهم إلى زيادة مراكز الشراء من جديد. هذا الأمر سيعتمد على العوامل الأساسية، بما في ذلك مشتريات الصين وأحوال الطقس في أميركا الجنوبية».

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.96% إلى 4.40 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.4% إلى 10.58 دولار للبوشل.

القمح

وهبطت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 0.6% إلى 5.06 دولار للبوشل.