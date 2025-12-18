تفاصيل مروّعة من غرفة غارقة بالدّماء… لغز مقتل روب راينر وزوجته على يد ابنهما يتكشّف.

دبي - فريق التحرير: كشفت صور جديدة حصلت عليها صحيفة “ديلي ميل” عن غرفة الفندق الّتي يُزعم أنّ نيك راينر تركها مغطّاة بالدّماء، عقب الجريمة المروّعة التي راح ضحيّتها والداه.

وكان نجل المخرج الهوليوودي الشّهير روب راينر قد سجّل دخوله إلى الغرفة رقم ٢٠٧ في فندق “ذا بيرسايد” سانتا مونيكا قرابة السّاعة الرّابعة فجر يوم الأحد.

ويُعدّ الفندق بوتيكًا فاخرًا تبلغ كلفة الإقامة فيه نحو ٤٠٠ دولار للّيلة الواحدة، ويقع على بُعد نحو ٣٠٠ متر من رصيف سانتا مونيكا الشّهير، وعلى مسافة خمس دقائق سيرًا على الأقدام من خط مترو لوس أنجلوس الّذي يصل مباشرة إلى منطقة إكسبوزيشن بارك، حيث أُلقي القبض على نيك لاحقًا.

وُجّهت إلى نيك راينر تهمتان بالقتل على صلة بوفاة والده روب راينر ووالدته ميشيل، ولم يُدلِ بعد بأي اعتراف رسميّ.

وبحسب ما أفاد به موظّفو الفندق، فإنّهم عندما دخلوا الغرفة في وقت لاحق من صباح الأحد، وجدوا الحمّام «ممتلئًا بالدّماء»، مع تناثر بقع دم على السرير. كما كانت نوافذ الغرفة مغطّاة بملاءات السّرير، في وقت وصل فيه المحقّقون إلى الفندق يوم الإثنين لجمع الأدلّة.

كما تعمل الشّرطة حاليًّا على تتبّع تحركات نيك راينر مساء السّبت، حين حضر حفلة أعياد برفقة والدَيه، ووقت اعتقاله عند الساعة ٩:١٥ مساء الأحد في وسط مدينة لوس أنجلوس، كما تكثّف جهودها للعثور على السّكّين المفقود.

وكانت ابنة روب راينر، رومي، قد عثرت على والدَيها مقتولَين داخل منزلهما بعد ظهر الأحد، إذ استُدعيت فرق الطّوارئ إلى المنزل قرابة الساعة ٣:٣٠ عصرًا. ووفق مصادر الشّرطة، يُرجّح أنّ الزّوجين كانا قد فارقا الحياة منذ ساعات، إذ بدت على جسدَيهما علامات التّيبّس.

وأفادت مصادر قريبة من التّحقيق لصحيفة ديلي ميل بأنّ حنجرتَيهما كانتا مقطوعتَين، وربما كانا نائمَين في سريرهما عند وقوع الجريمة.

وقت وفاتهما، كان نيك راينر يقيم في منزل الضّيافة التّابع لقصر والدَيه في حيّ برينتوود في لوس أنجلوس.

وكشفت المصادر أنّ روب راينر كان قلقًا بشكل متزايد على حالة ابنه الّذي له تاريخ من الإدمان على المخدّرات ونوبات انهيار نفسيّ، هذا ما دفعه إلى اصطحابه إلى حفلة خاصّة مساء السّبت «لمراقبته عن قرب».

كما ذُكر أنّ نيك أثار توتّرًا بين الضّيوف من نجوم الصّف الأوّل خلال حفل عيد الميلاد الّذي أقامه الإعلاميّ كونان أوبراين، بعد مشادّة مع الممثّل الكوميديّ بيل هادر، هذا ما دفع والدَيه إلى مغادرة الحفل باكرًا.