الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 18-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 18-12-2025 1/2
  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 18-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 18-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-18 02:30AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر البتكوين (BTCUSD) على خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً لكسر مستوى الدعم المحوري 85,500$، في ظل تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ما يعكس استمرار هيمنة الضغوط البيعية على حركة السعر.

 

ويزداد هذا الضغط مع استمرار تداولات البتكوين دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تحد من فرص التعافي على المدى القريب، بالتوازي مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها إلى مناطق تشبع بيعي، ما يشير إلى ضعف الزخم الإيجابي وقدرة السعر على الارتداد في الوقت الحالي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا