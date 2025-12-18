تحت رعاية رئيس الدولة "أسبوع أبوظبي للاستدامة" 2026 يعقد فعالياته

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يُعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 في الفترة من 11 إلى 15 يناير 2026، في دورة تعد الأضخم منذ انطلاق الأسبوع وبآفاق وتطلعات أوسع. ويجمع الحدث الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، قادة ومستثمرين ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتسريع جهود تطوير حلول عملية تسهم في تعزيز الترابط بين مختلف النظم والقطاعات العالمية.

ويأتي انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 في وقتٍ يمر فيه العالم بين مرحلتين تركز إحداهما على التعامل مع النُظم القائمة حالياً، وتركز الأخرى على استكشاف النظم التي نحتاجها في المستقبل. وتعقد دورة عام 2026 من الأسبوع تحت شعار «انطلاقة متكاملة نحو المستقبل»، وتتيح للخبراء والمختصين في قطاعات الطاقة والتمويل والغذاء والمياه والبيئة تطوير حلول جديدة لدعم الترابط بين هذه النظم والقطاعات وتوسيع نطاق تأثيرها وتعزيز التكامل فيما بينها.

ويُسلّط الأسبوع الضوء على التقنيات التي تسهم في تعزيز المرونة والتكيّف على المستوى العالمي، ويشمل ذلك شبكات الطاقة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والابتكار في مجال التمويل المناخي، والحلول التي تدعم الأمن الغذائي والمائي. ومن خلال جمع نخبة من القادة والخبراء من هذه القطاعات المترابطة، يهدف أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 إلى إرساء نموذج عالمي لتكثيف التعاون البنّاء والمثمر لتحقيق نتائج ملموسة وتأثير واسع النطاق.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز التعاون الدولي وتحفيز التنمية المستدامة في العالم، ينعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 تزامناً مع مرور عقدين على تأسيس شركة (مصدر) التي أطلقتها دولة الإمارات لتنويع مزيج الطاقة في الدولة، وبناء القدرات في قطاع الطاقة المتجددة، وشكلت بداية فصل جديد في المنطقة والعالم في هذا المجال. ويواصل الأسبوع دوره كحدث عالمي بارز لتفعيل الجهود وبناء الشراكات المثمرة حيث يجمع القادة والمبتكرين وصنّاع القرار لمناقشة سبل إحداث نقلة نوعية نحو بناء مستقبل مستدام يشمل الجميع. وتركز دورة الأسبوع لهذا العام على مرحلة جديدة من الفرص الواعدة، وتحقيق التكامل بين مختلف النظم والقطاعات بما يسهم في تسريع وتيرة العمل الجاد ودفع عجلة التقدم المستدام».

وأكد معاليه أن نسخة الأسبوع لعام 2026 ستشكل منصة مهمة تجمع أبرز القادة والشخصيات، وتستعرض أهم الرؤى والأفكار التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ستواصل جائزة زايد للاستدامة دورها البارز في تمكين الأجيال الحالية والمقبلة من رواد الاستدامة.

وعلى مدى أكثر من 18 عاماً، رسّخ أسبوع أبوظبي للاستدامة مكانته منصةً عالمية رائدةً للتعاون الدولي وبناء شراكات بارزة تسهم في تحفيز الجهود العالمية في مجال الاستدامة. واستضاف أسبوع أبوظبي للاستدامة في دورته لعام 2025 ما يزيد على 50,000 مشارك من أكثر من 170 دولة، وشمل ذلك 13 رئيس دولة وقادة بارزين من القطاع الحكومي.

وتتضمن دورة 2026 فعاليات عدة جديدة بهدف تعزيز التواصل وتسريع السبل الكفيلة بصياغة نتائج فعالة وملموسة، ومن ضمن هذه الفعاليات:

حوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة: وهي جلسات نقاشية رفيعة المستوى تركز على ترجمة الرؤى والأفكار إلى حلول عملية.

منتدى الاقتصاد الأزرق: وهو فعالية جديدة تعقد بالشراكة مع اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، وتسلط الضوء على أمن المياه والحلول الاقتصادية المتعلقة بهذا القطاع.

التقنيات المبتكرة: حيث تعرض تقنيات نظيفة رائدة للمرة الأولى، ما يعكس دور الأسبوع كمنصة لعرض الجيل المقبل من حلول الطاقة النظيفة والمياه والحلول الرقمية.

أدوات التواصل والتفاعل المدعومة بالذكاء الاصطناعي: حيث تعمل الأنظمة الرقمية الجديدة على رصد أبرز الأفكار والتعهدات المطروحة وتعزيز التواصل بين المشاركين على مدار الأسبوع.

وتشمل قائمة شركاء أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، دائرة الطاقة في أبوظبي، وشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة «وورلد وايد تكنولوجي»، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، و«إمستيل»، وشركة الدار العقارية، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، و«توتال إنرجيز»، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وتتضمن أبرز فعاليات الأسبوع:

حفل الافتتاح الرسمي ومراسم توزيع جائزة زايد للاستدامة )13 يناير(: يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»

قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة: تجمع قادة عالميين في جلسات نقاش حيوية وبناءة

القمة العالمية لطاقة المستقبل: تستقطب مشاركة أكثر من 700 علامة تجارية عالمية، وتتضمن إطلاق منصة «ذا غرين هاوس» الخاصة بالشركات الناشئة ومنطقة «فيوز إيه آي» المُخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطاقة النظيفة بالإضافة إلى إطلاق أول عرض لـ «غرينبيس سينما»

ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة: يركز على تمكين المرأة من الإسهام بدور فاعل في تعزيز الاستدامة

منتدى ومركز «شباب من أجل الاستدامة»: يستقطب مشاركة أكثر من 3,500 شاب وشابة

مبادرة «التواصل مع المستثمرين» التابعة لجائزة زايد للاستدامة: تواصل دورها المحوري في تمكين المبتكرين الذين يسعون لإحداث نقلة نوعية ضمن فئات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي والمدارس الثانوية العالمية.

قمة الهيدروجين الأخضر: منصة رائدة تجمع أبرز الجهات المعنية لتعزيز التعاون وتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين العالمي.

منتدى «غلوبال ساوث يوتيليتيز»: يجمع نخبة من صناع السياسات والمطورين والممولين والمشترين من دولة الإمارات ودول الجنوب العالمي.

وتشمل فعاليات شركاء الأسبوع الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) يومي 11 و12 يناير 2026، وملتقى «المركز العالمي لتمويل المناخ» السنوي في 15 يناير 2026، الذي يجمع قادة وخبراء في مجالات التمويل من القطاعين الحكومي والخاص.

لمزيد من المعلومات أو للتسجيل، زوروا: www.adsw.ae.