السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية

بيروت - نادين الأحمد - رحّبت المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وما تضمنه من اندماج قوات سوريا الديمقراطية بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مشيدةً بالدور الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى هذا الاتفاق المهم.

وأكدت وزارة الخارجية أن المملكة تنظر إلى هذا الاتفاق بوصفه خطوة إيجابية من شأنها الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار، ودعم مسار بناء مؤسسات الدولة السورية، وتفعيل سيادة القانون بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

وجددت المملكة دعمها الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة السورية في ترسيخ السلم الأهلي، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، مؤكدةً أهمية استمرار التنسيق الدولي والإقليمي لضمان نجاح الاتفاق وتنفيذه بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الاستقرار في المنطقة.

