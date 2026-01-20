شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبلغ ذروة أسبوع قبل بيانات سوق العمل البريطاني والان مع بالتفاصيل

•بنك اليابان يستعد لرفع توقعاته الاقتصادية وقد يشير إلى رفع الفائدة

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية،ليقترب مرة أخرى من أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدًا من تراجع مستويات العملة الأمريكية المتضررة من تهديدات ترامب بشأن غرينلاند.



يأتي تحرك الين في المنطقة الإيجابية مدعومًا أيضًا بتزايد التكهنات بشأن أول اجتماع للسياسة النقدية لبنك اليابان هذا العام، والذي يُتوقع أن يشهد رفعًا للتوقعات الاقتصادية، إلى جانب إشارات محتملة على استعداد البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.2% إلى (157.85¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (158.14¥)، و سجل أعلى مستوى عند (158.28¥).



•أنهي الين تعاملات الاثنين منخفضًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في أسبوعين عند 157.43 ينات.



•بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجع الين بعدما أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" عن الدعوة لانتخابات مبكرة في فبراير المقبل.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2%،ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع عند 98.84 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



أدت تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المتجددة بفرض تعريفات جمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى تكرار ما يُعرف بحركة "بيع أمريكا" التي ظهرت بعد إعلان تعريفات يوم التحرير في أبريل من العام الماضي، حيث انخفضت أسعار الأسهم وسندات الخزانة والدولار.



قال توني سيكامور، محلل الأسواق في آي جي فى سيدني:إن تخلص المستثمرين من الأصول الدولارية يعود إلى فقدان الثقة فى الإدارة الأمريكية وتوتر التحالفات الدولية بعد تهديدات ترامب الأخيرة.



وأضاف سيكامور : ورغم وجود آمال في أن تقدم الإدارة الأمريكية قريبًا على تهدئة هذه التهديدات، كما فعلت في إعلانات التعريفات الجمركية السابقة، فإن من الواضح أن تأمين السيطرة على غرينلاند يظل هدفًا أساسيًا للأمن القومي للإدارة الحالية.



بنك اليابان

•تنطلق فعاليات أول اجتماع للسياسة النقدية لبنك اليابان في عام 2026 يومي الخميس والجمعة ، حيث سيناقش البنك التطورات الاقتصادية الأخيرة لرابع أكبر اقتصاد في العالم، بهدف تحديد الأدوات النقدية الملائمة، وسط ترقب الأسواق لتوجهاته بشأن أسعار الفائدة و السيطرة على منحنى العائد في ظل المتغيرات العالمية الجديدة.



•رفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 30 عامًا عند 0.75 % في ديسمبر الماضي، من المقرر أن يُبقي تكاليف الاقتراض ثابتة خلال اجتماعه هذا الأسبوع.



•أفادت مصادر لوكالة "رويترز" أن بعض صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان يرون مجالاً لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق، مع ترجيح قوي لرفعها في أبريل، حيث يُهدد انخفاض قيمة الين بتفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة أصلاً.



•وتوقعت مصادر أن يُعدّل بنك اليابان في التقرير توقعاته الاقتصادية للسنة المالية 2026 بالزيادة ، وأن يُشير إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة فى أقرب وقت ممكن.



نظرة فنية

