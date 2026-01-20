اخبار العالم / اخبار العراق

صورة غامضة من سافايا.. ماذا تفعل "العملة العراقية القديمة وصورة صدام" على طاولة ترامب؟

بغداد - ياسين صفوان - ونشر سافايا صورة له مع ترامب وعلق عليها قائلا: "كان اليوم يوما رائعا مع الأعظم".

لكن المثير للانتباه ظهور عملة عراقية قديمة من فئة 5 دنانير وعليها صورة صدام حسين، ما دفع رواد مواقع التواصلل للتساؤل عن سبب ظهور العملة العراقية القديمة أساسا على طاولة ترامب خلال لقائه بسافايا.

لكن العملة لم تكن هي الوحيدة، بل ظهرت عملات معدنية أخرى أيضا لكن لم يتسن للسومرية التأكد من تبعيتها والزمن الذي تعود اليه.

