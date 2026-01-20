إحدى شركات الصناعات الكهربائية السعودية في بلجيكا توقع اتفاقية لتوريد محولات بقيمة 150.4 مليون ريال

أعلنت شركة نقي للمياه، عن توصية مجلس الإدارة بسياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة، والتي سيتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها، والذي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، تتضمن سياسة توزيع الأرباح توزيع ريالين للسهم عن العام المالي 2026، بما يمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم.

كما تتضمن سياسة توزيع الأرباح، توزيع 3 ريالات للسهم عن العام المالي 2027، حيث نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.

وتتضمن سياسة التوزيعات كذلك توزيع 4 ريالات للسهم عن العام المالي 2028، والتي تمثل 40% من قيمة السهم الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي بعد تفويض مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة بذلك.

وأشارت إلى أن تطبيق سياسة التوزيعات يبدأ اعتباراً من بداية عام 2026، ولمدة 3 سنوات تبدأ بتوزيعات النصف الأول من العام 2026، وتنتهي بتوزيعات النصف الثاني من العام 2028.

وبيّنت الشركة أن سياسة توزيع الأرباح تخضع للتغيير بناءً على أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة، أو المتطلبات التنظيمية التي تخضع لها، أو في تعهداتها المصرفية، أو زيادة استثماراتها ومشاريعها المستقبلية.