السوداني والخزعلي يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الإطار التنسيقي

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الخزعلي في بيان، "استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم، السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث جرى بحث آخر تطورات الشأن السياسي في البلاد، ومجمل الأوضاع الأمنية، والتحديات التي تواجه المرحلة الراهنة".



وأضاف البيان أن "الجانبين شددا على ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك قوى الإطار التنسيقي، وتعزيز التنسيق المشترك فيما بينها، بما يضمن دعم العملية السياسية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بروح المسؤولية والشراكة".