المنجم للأغذية السعودية تعتزم الدخول كمستثمر استراتيجي في الجوف الزراعية

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوع ، مستفيدًا من تراجع مستويات العملة الأمريكية المتضررة من تهديدات ترامب بشأن غرينلاند.



يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة عن سوق العمل في المملكة المتحدة ،والتي من المتوقع أن توفر أدلة قوية حول احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة عندما يجتمع لأول مرة هذا العام في فبراير المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى (1.3450$) الأعلى في أسبوع ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.3426$ ) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.3410$).



•حقق الجنيه يوم الاثنين ارتفاع بنحو 0.35% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.3344 دولارًا.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2%،ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع عند 98.84 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



أدت تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المتجددة بفرض تعريفات جمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى تكرار ما يُعرف بحركة "بيع أمريكا" التي ظهرت بعد إعلان تعريفات يوم التحرير في أبريل من العام الماضي، حيث انخفضت أسعار الأسهم وسندات الخزانة والدولار.



قال توني سيكامور، محلل الأسواق في آي جي فى سيدني:إن تخلص المستثمرين من الأصول الدولارية يعود إلى فقدان الثقة فى الإدارة الأمريكية وتوتر التحالفات الدولية بعد تهديدات ترامب الأخيرة.



وأضاف سيكامور : ورغم وجود آمال في أن تقدم الإدارة الأمريكية قريبًا على تهدئة هذه التهديدات، كما فعلت في إعلانات التعريفات الجمركية السابقة، فإن من الواضح أن تأمين السيطرة على غرينلاند يظل هدفًا أساسيًا للأمن القومي للإدارة الحالية.



الفائدة البريطانية

•عقب اجتماع بنك إنجلترا في ديسمبر الماضي ،قلص المتداولون رهاناتهم على استمرار البنك في تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.



•تسعير احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة في اجتماع فبراير المقبل مستقر دون 20%.



سوق العمل البريطاني

من أجل إعادة تسعير احتمالات أعلاه ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة عن سوق العمل في المملكة المتحدة ،مع صدور طلبات إعانة البطالة لشهر ديسمبر ،ومعدل البطالة و متوسط الأجور لشهر نوفمبر.



توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات سوق العمل البريطاني أكثر عدوانية عما هو متوقعًا في الأسواق ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية في فبراير المقبل ،مما سيؤدي إلى المزيد من الصعود فى مستويات الجنيه الإسترليني.



نظرة فنية

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 20-01-2026