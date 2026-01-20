هزاع بن زايد: التراث وقيمه الأصيلة جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن إطلاق "مهرحان العين التراثي" يأتي بالتزامن مع "عام الأسرة" الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

يأتي إطلاق "مهرحان العين التراثي" بالتزامن مع "عام الأسرة" الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله"، فالتراث وقيمه الأصيلة جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية الإماراتية التي تستمد تماسكها من الروابط الأسرية والاجتماعية الراسخة. — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) January 20, 2026

