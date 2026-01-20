اخبار السعوديه

مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يشهد مشاركة سعودية فاعلة بالقاهرة

بيروت - نادين الأحمد - تشارك المملكة العربية ، ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدولي السادس والثلاثين، الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، بتنظيم وزارة الأوقاف المصرية وبرعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر حتى 20 يناير الجاري، تحت عنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها وأثرها ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي».

ويترأس وفد المملكة المشارك المدير العام للشؤون المالية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، سلطان بن إبراهيم المزروع، نيابةً عن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في إطار حرص المملكة على الحضور الفاعل في المحافل العلمية والفكرية الدولية، ودعم مسارات الحوار الرصين حول القضايا المعاصرة.

وتأتي مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية تأكيدًا لدورها في تعزيز القيم الإسلامية السمحة، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، وترسيخ الأخلاقيات المهنية المستمدة من الشريعة الإسلامية، مع مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقديم رؤية متوازنة تجمع بين الثوابت الشرعية ومتطلبات العصر.

ويشهد المؤتمر حضور نخبة من أصحاب المعالي الوزراء، والمفتين، والعلماء، والمفكرين، والباحثين من مختلف دول العالم، حيث يناقش المشاركون أخلاقيات المهن في الإسلام، وأثرها في بناء الفرد والمجتمع، واستشراف مستقبلها في ظل التطور التقني والتحول الرقمي، بما يعزز الوعي بدور القيم الدينية في توجيه الممارسات المهنية الحديثة.

