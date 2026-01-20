تابع الان خبر مشروع مسام ينزع 837 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» في نزع 837 لغمًا وذخيرة غير منفجرة من مناطق متفرقة في اليمن، وذلك خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2026، ضمن جهوده المستمرة لتطهير الأراضي اليمنية وحماية المدنيين من مخاطر الألغام.

وأوضح المشروع أن ما جرى نزعه شمل لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد، و104 ألغام مضادة للدبابات، إضافة إلى 729 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة، جرى التعامل معها وفق معايير السلامة المعتمدة، وبإشراف فرق هندسية متخصصة.

وفي محافظة عدن، تمكنت فرق «مسام» من إزالة 242 ذخيرة غير منفجرة، كما نُزعت ذخيرتان غير منفجرتين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وذخيرة واحدة في مديرية اليتيمة بمحافظة الجوف. وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة، جرى نزع 91 لغمًا مضادًا للدبابات، و167 ذخيرة غير منفجرة، إلى جانب عبوة ناسفة واحدة.

كما شهدت محافظة لحج نزع ذخيرة غير منفجرة في مديرية المضاربة، فيما تمكنت الفرق في محافظة مأرب من إزالة 9 ذخائر غير منفجرة في مديرية الوادي، و12 لغمًا مضادًا للدبابات، و273 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين في مديرية مأرب، إضافة إلى لغم مضاد للدبابات و7 ذخائر غير منفجرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز، نجحت فرق المشروع في نزع ذخيرتين غير منفجرتين بمديرية المخا، ولغم واحد مضاد للأفراد و24 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، فضلًا عن ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية صلوح.

وبذلك، ارتفع إجمالي ما تم نزعه منذ بداية شهر يناير الجاري إلى 2,754 لغمًا وذخيرة، بينما بلغ عدد الألغام التي أزالها مشروع مسام منذ انطلاقه وحتى الآن 532,705 ألغام وعبوات ناسفة، كانت مزروعة بشكل عشوائي وتهدد حياة المدنيين، خصوصًا الأطفال والنساء وكبار السن.

وتواصل المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، دعمها المتواصل لجهود نزع الألغام في اليمن، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمعات المحلية، وتهيئة بيئة أكثر أمانًا تُمكّن الأشقاء اليمنيين من ممارسة حياتهم اليومية بسلام وكرامة.