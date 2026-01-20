شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتحرك في المنطقة الإيجابية بفضل تكهنات السياسة النقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة بيتكوين خلال التعاملات الآسيوية يوم الإثنين، مقلّصة مكاسب التعافي التي حققتها الأسبوع الماضي، بعدما أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول أوروبية كبرى على خلفية قضية غرينلاند، حالة من القلق في أسواق المخاطرة.

كما انخفضت أسعار العملات المشفرة الأخرى بالتوازي مع بيتكوين، مع تعرّض عدد من العملات لعمليات جني أرباح بعد تسجيل بعض المكاسب خلال الأسبوع الماضي.

وانخفضت بيتكوين بنسبة 2.8% لتسجل 92,519.6 دولار بحلول الساعة 00:56 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (05:56 بتوقيت غرينتش). وكانت أكبر عملة مشفرة في العالم قد ارتفعت بنحو 5% الأسبوع الماضي، لكنها عادت للتداول دون مستويات الذروة التي سجلتها خلال ذلك الأسبوع.

كما أثّر سلباً على المعنويات تأجيل مشروع قانون طال انتظاره يهدف إلى إرساء إطار تنظيمي أمريكي لصناعة العملات المشفرة، بعدما أرجأ المشرّعون مناقشة المشروع بسبب اعتراضات من عدة أطراف في القطاع، أبرزها منصة كوينبيس.

رسوم ترامب على غرينلاند تهز شهية المخاطرة وتهبط ببيتكوين

قال ترامب إنه سيفرض رسوماً جمركية على الواردات تصل إلى 25% على عدد من الدول الأوروبية الكبرى، من بينها الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى حين التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه تسليم غرينلاند لواشنطن.

وقد قوبلت هذه المطالب برفض واسع من القادة الأوروبيين، في وقت يُنظر فيه إلى فرنسا على أنها تستعد لاتخاذ إجراءات اقتصادية انتقامية ضد الولايات المتحدة.

وأدت هذه التطورات إلى خسائر حادة في الأسواق العالمية المعتمدة على المخاطرة، وسط مخاوف من احتمال تفكك حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومن إقدام الولايات المتحدة على خطوات أكثر مباشرة للسيطرة على غرينلاند.

كما أعاد ترامب، الذي يطالب منذ فترة طويلة بضم غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، طرح احتمال العمل العسكري في الإقليم الدنماركي. وأصبحت هذه التهديدات تُؤخذ بجدية أكبر، لا سيما بعد التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا مطلع عام 2026.

ورغم أن الرسوم التجارية والتوترات الجيوسياسية لا تؤثر بشكل مباشر على العملات المشفرة، فإنها تقلّص شهية المخاطرة اللازمة للاستثمار في الأصول المضاربية. وكانت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية خلال عام 2025 قد دفعت بالفعل إلى موجات متكررة من العزوف عن المخاطرة في أسواق العملات الرقمية.

كما أدت زيادة النفور من المخاطر إلى تفضيل المتعاملين الأصول المادية الآمنة، مثل الذهب، على حساب العملات المشفرة.

تصفيات تقترب من 900 مليون دولار في أسواق الكريبتو… وبيتكوين في الصدارة

شهدت أسواق العملات المشفرة تصفية مراكز بقيمة 869.5 مليون دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع تعمّق حالة الحذر في الأسواق نتيجة رسوم ترامب الجمركية.

وشكّلت المراكز الشرائية (الطويلة) النصيب الأكبر من هذه التصفيات، حيث جرى تصفية رهانات على بيتكوين بقيمة نحو 229.5 مليون دولار، وفق بيانات منصة Coinglass. كما شهدت عملتا إيثر وسولانا تصفية مراكز بقيمة 154.6 مليون دولار و60.5 مليون دولار على التوالي.

وقد محَت خسائر عطلة نهاية الأسبوع إلى حد كبير التعافي المحدود الذي شهدته أسواق العملات المشفرة خلال الأسبوع الماضي، في ظل استمرار هشاشة المعنويات تجاه القطاع.

أسعار العملات المشفرة اليوم: العملات البديلة تواصل الهبوط مع بيتكوين

اتجهت أسعار العملات المشفرة الأخرى إلى الانخفاض في معظمها يوم الإثنين، متتبعة خسائر بيتكوين.

وتراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 3.5% إلى 3,199.06 دولار، في حين هبطت عملة XRP بنسبة 4.7% لتتراجع إلى ما دون مستوى 2 دولار.