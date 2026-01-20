تابع الان خبر هيئة الأدب تقود مشاركة سعودية لافتة في معرض القاهرة الدولي للكتاب حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تقود هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، في دورته السابعة والخمسين، التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الفترة من 21 يناير الجاري وحتى 3 فبراير المقبل، وذلك ضمن برنامج ثقافي متكامل يعكس ثراء المشهد الثقافي السعودي وحضوره المتنامي عربيًا ودوليًا.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، أن هذه المشاركة تأتي استمرارًا لجهود الهيئة في تعزيز الحضور الثقافي والأدبي للمملكة، والتعريف بالإنتاج الإبداعي السعودي، وإبراز مكانة المملكة بوصفها فاعلًا رئيسيًا في الحراك الثقافي العالمي.

وأشار إلى أن الهيئة عملت على تسخير إمكاناتها لدعم دور النشر السعودية وتمكينها من المشاركة في معارض الكتاب داخل المملكة وخارجها، إلى جانب استقطاب دور نشر دولية للمشاركة في الفعاليات الثقافية السعودية، عبر بناء شراكات نوعية وتعزيز مسارات التعاون الثقافي المشترك.

وتهدف مشاركة المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى توثيق العلاقات الثقافية وتوسيع آفاق التبادل المعرفي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، فضلًا عن دعم قطاع النشر والترجمة، وتعزيز حضور الوكالات الأدبية السعودية في الأسواق الدولية، ونشر الوعي بالموروث الثقافي السعودي في المحافل العالمية.

ويتضمن الجناح السعودي برنامجًا ثقافيًا مصاحبًا تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، يشمل ندوات فكرية وأمسيات شعرية ولقاءات أدبية بمشاركة نخبة من المثقفين والأدباء السعوديين، بما يسهم في إثراء الحوار الثقافي، ويعكس تنوع التجربة الإبداعية السعودية أمام جمهور المعرض.

وتشارك المملكة في دورة هذا العام من المعرض عبر عشر جهات حكومية، تقودها هيئة الأدب والنشر والترجمة، وبمشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والملحقية الثقافية السعودية في جمهورية مصر العربية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والمرصد العربي للترجمة، والمختبر السعودي للنقد، وجمعية النشر.