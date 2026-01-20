سعر اليورو مقابل الين يبدأ بتسجيل الأهداف-توقعات اليوم 20-1-2026

قدّم سعر المؤشر إغلاق سلبي جديد بثباته دون مستوى 6900.00 ليعلن عن استسلامه حاليا للسيناريو التصحيحي الهابط لنلاحظ تسلله بذلك نحو الهدف السلبي الأول بملامسته لمستوى 6858.00 ومن ثم ليقدم بعض التداولات الجانبية لحين تجميعه للعزم السلبي الإضافي.

نلاحظ من الرسم المرفق اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 20 ليزيد ذلك من فرص اكتساب السعر للعزم السلبي ليسهل مهمة استهدافه قريبا للمحطات التصحيحية والتي تتمركز قرب 6815.00 وصولا نحو 6775.00, أما استعادة السعر للميل الصاعد فإن ذلك يتطلب منه تشكيل اندفاع إيجابي قوي ليستقر من خلاله فوق مستوى 6950.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6815.00 و 6915.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي