سعر الغاز الطبيعي يستمر بالارتفاع-توقعات اليوم 20-1-2026

حاول سعر المؤشر الصمود بتداولات يوم أمس فوق قاعدة الدعم المتمركزة عند 25110.00 لنلاحظ تشكيله لبعض الموجات الإيجابية باستهدافه لمستوى 25300.00 إلا أن ذلك لن يؤكد استعادته للميل الصاعد نظرا لثباته المتكرر دون مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمتمركز عند 25410.00.

كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية يؤكد استسلام السعر حاليا لسيطرة الميل الجانبي ليعوّق ذلك فرص استعادة الميل الصاعد بتداولات الفترة الحالية, كذلك نود التنويه إلى أن هبوط السعر دون الدعم الحالي سيجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية بتسلله أولا نحو 24980.00 و24875.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 25090.00 و 25330.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي