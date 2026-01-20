الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يستمر بالارتفاع-توقعات اليوم 20-1-2026

  • سعر الغاز الطبيعي يستمر بالارتفاع-توقعات اليوم 20-1-2026 1/2
  • سعر الغاز الطبيعي يستمر بالارتفاع-توقعات اليوم 20-1-2026 2/2

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-20 05:20AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حاول سعر المؤشر الصمود بتداولات يوم أمس فوق قاعدة الدعم المتمركزة عند 25110.00 لنلاحظ تشكيله لبعض الموجات الإيجابية باستهدافه لمستوى 25300.00 إلا أن ذلك لن يؤكد استعادته للميل الصاعد نظرا لثباته المتكرر دون مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمتمركز عند 25410.00.

 

كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية يؤكد استسلام السعر حاليا لسيطرة الميل الجانبي ليعوّق ذلك فرص استعادة الميل الصاعد بتداولات الفترة الحالية, كذلك نود التنويه إلى أن هبوط السعر دون الدعم الحالي سيجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية بتسلله أولا نحو 24980.00 و24875.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين  25090.00 و 25330.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

