المركزي الأوروبي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي

استقرت أسعار النفط يوم الخميس، في وقت قيّم فيه المستثمرون احتمالات فرض عقوبات أميركية إضافية على روسيا، إلى جانب مخاطر الإمدادات الناجمة عن حصار ناقلات النفط الفنزويلية.

وتراجع خام برنت بمقدار سنت واحد إلى 59.67 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 11:33 بتوقيت غرينتش. في المقابل، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 5 سنتات إلى 55.99 دولاراً للبرميل.

وقال جون إيفانز، المحلل لدى PVM، إن نوايا الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات على روسيا، إلى جانب تهديدها بفرض حصار على الناقلات الخاضعة للعقوبات والتي تنقل النفط الفنزويلي، أسهمت في دعم الأسعار.

وكانت بلومبرغ قد أفادت يوم الأربعاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، بأن الولايات المتحدة تستعد لجولة جديدة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي في حال لم توافق موسكو على اتفاق سلام مع أوكرانيا. غير أن مسؤولاً في البيت الأبيض قال لوكالة رويترز إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يتخذ أي قرارات بشأن فرض عقوبات على روسيا.

وذكر محللو ING في مذكرة أن أي إجراءات إضافية تستهدف النفط الروسي قد تشكل خطراً أكبر على إمدادات السوق مقارنة بإعلان ترامب يوم الثلاثاء عن نية الولايات المتحدة فرض حصار على الناقلات الخاضعة للعقوبات والتي تدخل أو تغادر فنزويلا.

وفي السياق ذاته، فرض الاتحاد الأوروبي يوم الخميس عقوبات على 41 سفينة إضافية من ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، ليرتفع إجمالي عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى نحو 600 سفينة.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على 24 فرداً وكياناً في إطار نظام العقوبات المفروضة على روسيا، من بينها شركات نفط روسية مثل تاتنفت (Tatneft) وروس نفط (Russneft)، وفق إشعار حكومي صدر يوم الخميس.

وبحسب ING، قد يؤثر حصار فنزويلا على نحو 600 ألف برميل يومياً من صادرات النفط الفنزويلي، معظمها متجه إلى الصين، في حين من المرجح أن تستمر صادرات تبلغ نحو 160 ألف برميل يومياً إلى الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن ناقلات شركة شيفرون لا تزال تغادر متجهة إلى الولايات المتحدة بموجب تفويض سابق من الحكومة الأميركية.

وفي الوقت نفسه، ظلت معظم صادرات فنزويلا الأخرى متوقفة يوم الأربعاء، رغم أن شركة النفط الوطنية PDVSA استأنفت تحميل شحنات من الخام والوقود بعد تعليق العمليات بسبب هجوم إلكتروني، وفق ما أفادت به مصادر وبيانات جمركية.

ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ أي حصار أميركي. وكانت خفر السواحل الأميركية قد أقدمت الأسبوع الماضي على خطوة غير مسبوقة تمثلت في مصادرة ناقلة نفط فنزويلية، وقالت مصادر إن الولايات المتحدة تستعد لتنفيذ المزيد من عمليات الاعتراض المشابهة.

ويشكل النفط الفنزويلي نحو 1% من إجمالي الإمدادات العالمية.