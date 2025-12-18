- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم مهارة (1831) يهاجم مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 18-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-18 01:32AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر سهم عزم (7211) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخهماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، وقد جاء هذا الارتفاع بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه حرية أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 24.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 27.50 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد