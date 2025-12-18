مشهد إنساني لافت في عزاء شقيقة عادل إمام… هذا ما حدث

دبي - فريق التحرير: شهد مسجد الشّرطة في مدينة الشّيخ زايد، مساء أمس الأربعاء توافدًا واسعًا لنّجوم الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء بالسّيدة إيمان إمام، شقيقة الممثّل القدير عادل إمام ووالدة الممثّل عمر مصطفى متولّي، في مشهد عكس مكانة العائلة ومحبّة الوسط الفنّيّ لها.

وتقدّم مستقبلي العزاء كلٌّ من المخرج رامي إمام والممثّل محمد إمام، والمنتج عصام إمام، إلى جانب الممثّل عمر مصطفى متولي، إذ حرص أفراد الأسرة على استقبال المعزّين طوال فترة العزاء وتوجيه الشّكر لكلّ من شارك في المواساة.

وسجّل العزاء حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفنّ والإعلام والمشاهير، في مقدّمتهم يسرا، لبلبة، محمود حميدة، شريف منير، ريهام عبد الغفور، عمرو يوسف، أحمد السّقّا، حسن الرّدّاد، هاني رمزي، نهال عنبر، أحمد رزق، صلاح عبد الله، تامر عبد المنعم، كمال أبو ريّة، عماد زيادة، علاء مرسي، أحمد فهيم، مجدي بدر، إلى جانب محمد وكريم محمود عبد العزيز، دنيا عبد العزيز وإسماعيل فرغلي وغيرهم.

كما حضر عدد من صنّاع الدّراما والإعلاميّين، من بينهم نقيب المهن التّمثيليّة الدّكتور أشرف زكي والمخرجون شادي علي ومحمّد ياسين والمنتج محسن البغدادي والإعلاميّ محمود سعد، إضافة إلى شخصيّات عامّة وأصدقاء مقرّبين من العائلة.

ولوحظ غياب الفنّان عادل إمام عن العزاء، كما غاب سابقًا عن مراسم الجنازة، إذ اكتفى أفراد الأسرة بتمثيل العائلة واستقبال المعزّين نيابة عنه.

يُذكر أنّ السّيّدة إيمان إمام، أرملة الفنّان الرّاحل مصطفى متولّي، كانت قد شُيّعت في وقت سابق من مسجد الشّرطة، بحضور عدد من الفنّانين، وواراها الثّرى في مقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن والدّعاء لها بالرّحمة والمغفرة.