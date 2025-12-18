قلق يخيّم على جمهور جيمري بايسال… واحتمال انسحابها من “ورود وذنوب”

دبي - فريق التحرير: تعيش الممثّلة التّركيّة جيمري بايسال حالة صحّيّة غير مستقرّة، بحسب ما تداوله جمهورها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، هذا ما أثار موجة قلق واسعة على صحّتها إضافة إلى تساؤلات حول مصير مشاركتها في مسلسلها الحاليّ “ورود وذنوب” المعروض على شاشة Kanal D.

ووفق المعلومات المتداولة، فإنّ معاودة المرض قد تفرض على جيمري التّخفيف من نشاطها الفنّيّ، مع احتمال كبير لانسحابها من العمل في حال لم تسمح حالتها الصّحّيّة بالاستمرار في التّصوير. وعلى إثر ذلك، بدأ محبّوها بتداول صور لها مرفقة برسائل دعم وتمنّيات بالشّفاء العاجل، وسط أجواء حزن وتعاطف واضحَين ووسط صمت من “بايسال” الّتي لم تصدر بيانًا حول الأخبار المتداولة.

ويُذكر أنّ جيمري بايسال كانت قد خضعت في تمّوز/يوليو ٢٠٢٥ لعمليّة جراحيّة دقيقة تمّ خلالها استئصال ورم سرطانيّ حميد في الثّديّ، وهو الخبر الّذي ضجّت به مواقع التّواصل حينها، إذ اطّلع الجمهور على صورها من المستشفى وتمنّوا لها التّعافي والعودة السّريعة إلى حياتها الطبيعيّة والمهنيّة.

أمّا مسلسل “ورود وذنوب” فيشارك في بطولته النّجم مراد يلدريم، وهو من إنتاج شركة NGM ا ويُعدّ من أبرز الأعمال المعروضة حاليًّا على القناة التّركيّة.

ويبقى جمهور جيمري مترقّبًا أيّ بيان رسمي يطمئن إلى صحّتها، آملًا أن تتجاوز هذه المرحلة الصّعبة وتعود إلى جمهورها ومحبّيها.