شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 18-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-18 05:20AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لم يحرك سعر المؤشر أي ساكن منذ تداولات يوم أمس ليضطر لتقديم بعض التداولات الجانبية نتيجة لتذبذبه فوق مستوى 97.85 بينما تستمر المؤشرات الرئيسية بتقديمها للعزم السلبي ليجبره ذلك على الثبات دون الحاجز الإضافي المستقر قرب 98.35.
مما سبق, سنبقى بانتظار تفاعل السعر مع سلبية المؤشرات الرئيسية ليحاول الهبوط دون 97.85 ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات السلبية الرئيسية المستقرة عند 97.60 و97.25 على التوالي.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.60 و 98.25
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض