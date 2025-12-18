بالصور- أنجلينا جولي تكشف ندبات معركتها مع السّرطان… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: قرّرت النّجمة أنجلينا جولي خمسين عامًا، الكشف علنًا لأوّل مرّة عن ندبات استئصال الثّدي المزدوج الّذي أجري لها قبل أكثر من عشر سنوات، في مقابلة مع مجلّة تايم الفرنسيّة، مؤكّدةً أنّها تشارك هذه النّدبات مع كثير من النّساء اللواتي تحبّهن، وتحفّز على مشاركة تجاربهنّ لزيادة الوعي حول سرطان الثّدي.

خضعت جولي عام ٢٠١٣ لعملية استئصال الثّدي بعد اكتشافها طفرة جينية (BRCA1) تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الثّدي، وأجرت لاحقًا في ٢٠١٥ إزالة المبيضَين وقناتَي فالوب كإجراء وقائيّ. وللتّعويض عن فقدان المبيضَين، لجأت للعلاج بالهرمونات البديلة وتركيب جهاز طبّي في رحمها، مؤكّدةً أنّها تعيش سنّ انقطاع الطّمث وتشعر بالرّاحة حيال ذلك لأنّها تعتبره جزءًا من الحياة.

كما شدّدت جولي على أهميّة توفير فحوصات الطّفرات الجينيّة لجميع النّساء، وقالت: “كل امرأة يجب أن تكون قادرة على اتّخاذ قرارات صحّيّة مستنيرة، ويجب ألّا يعتمد ذلك على الموارد الماليّة أو مكان السّكن”.

جولي الّتي فقدت والدتها وأفرادًا من عائلتها بسبب السّرطان، تلعب دور مخرجة أفلام أمريكيّة مصابة بسرطان الثّدي في فيلمها المقبل «كوتور» المتوقّع صدوره فبراير ٢٠٢٦ في فرنسا، معربةً عن إعجابها بالتّناول الحسّاس لقصّة المرض في العمل.

لدى جولي ثلاثة أطفال بيولوجيين من زوجها السّابق براد بيت البالغ واحدًا وستّين عامًا: شيلو (تسعة عشر عامًا) وتوأماه نوكس وفيفيان (سبعة عشر عامًا). كما يتشاركان ثلاثة أطفال بالتّبنّي: مادوكس (أربعة وعشرون عامًا)، زهرة (عشرون عامًا)، وباكس.

بدأت قصّة حبّ بيت وجولي في أوائل الألفيّة، وتزوجا عام ٢٠١٤ في قصرهما في جنوب فرنسا.

ولكن بحلول عام ٢٠١٦، انتهى زواجهما بشكل دراميّ، بعد حادثة طائرة خاصّة مشهورة تضمّنت مزاعم بتشاجر جسدي.

ولم يتِمّ الانتهاء من الطّلاق المرير إلا في أواخر عام ٢٠٢٤، ولا تزال علاقته المقطوعة مع أطفالهما السّتّة دون حلّ.