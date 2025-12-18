شكرا لبحثكم عن خبر بحضور الرئيس خنبش: كلية الطب بجامعة حضرموت تحدث مناهجها والان مع التفاصيل

حضرموت/ إعلام الجامعة

أكد رئيس جامعة حضرموت أ.د. محمد سعيد خنبش أنه على ثقة من إنجاز كلية الطب والعلوم الصحية دراسة ذاتية في تطوير العمل الأكاديمي بما يتناسب واحتياجات سوق العمل قبل منتصف العام المقبل.

وعبَّر عن سعادته في كلمة قصيرة ألقاها اليوم بكلية الطب والعلوم الصحية بمناسبة انعقاد ورشة عمل "تحديث مواصفات برنامج الطب العام والجراحة"، شاكرًا الجميع على تعاونهم في النهوض بالجامعة.

من جانبه أشار عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة أ.د. صالح عوض بحول إلى أن هذه الورشة تُعد محطة أساسية في مسار تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز جودة التعليم الطبي، وتحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي.

وقال إن الإيمان المشترك بتطوير التعليم الطبي ليس مسؤولية مؤسسة واحدة، بل هو عمل تكاملي تشاركي يجمع الكلية والقطاع الصحي والمجتمع المدني ومركز التطوير الأكاديمي، بما يضمن تخريج طبيب يمتلك الكفاية والمهارة والمسؤولية المهنية.

وأكد عميد الكلية أن الكلية ماضية بخُطًا ثابتة نحو تطوير برامجها، وتحسين جودة مخرجاتها، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الصحية والمجتمعية، بما يحقق رسالتها في خدمة الإنسان والوطن.

هذا وقد تضمنت الورشة مناقشة واعتماد أربعة عناصر جوهرية تمثل الركائز التي يقوم عليها أي برنامج طبي معاصر، وهي عناصر تُبنى وفق منهجية علمية واضحة، وتُراجع وفق معايير الجودة والاعتماد، وتستلهم تجارب الكليات العريقة إقليميًّا ودوليًّا، مع مراعاة خصوصية الواقع الصحي واحتياجات مجتمعنا المحلي. حضر الورشة مدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة أ.د. عبدالله عيضة باحشوان، نائب رئيس جامعة العرب أ.د. علي باطرفي، وعدد من الاختصاصيين في هذا المجال.