مشاركة ناجحة لجامعة حضرموت في ورشة جودة برامج الدراسات العليا بعدن

حضرموت/ إعلام الجامعة

شاركت جامعة حضرموت بوفد أكاديمي رفيع المستوى في أعمال الورشة العلمية التي انعقدت في العاصمة المؤقتة عدن خلال المدة من 16 إلى 17 ديسمبر 2025م، تحت عنوان: "جودة الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي اليمنية: الواقع وآليات التطوير".

ومثّل الجامعة القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د. سالم فرج بامسعود، ونائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية للدراسات العليا والبحث العلمي والجودة أ.د. عاطف صالح التميمي، ونائب عميد كلية العلوم للدراسات العليا والبحث العلمي د. عبدالرحمن سالم ياسين.

واستعرض د. بامسعود في ورقته العلمية "الشراكات الأكاديمية المحلية والدولية ودورها في دعم برامج الدراسات العليا وتعزيز القدرات البحثية: دراسة حالة جامعة حضرموت" أبرز النجاحات التي حققتها الجامعة في بناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات أكاديمية محلية ودولية، وما أسهمت به تلك الشراكات في تطوير البِنية البحثية ورفع كفاية الكوادر الأكاديمية والباحثين.

كما قدم ممثلو الجامعة في الورشة التي نظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي مداخلات علمية قيّمة، سُلِّط الضوء فيها على تجربة جامعة حضرموت في تطوير برامج الدراسات العليا، مؤكدين التزام قيادة الجامعة بتطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، بما يعزز من كفاية المخرجات التعليمية، ويرتقي بمكانة الجامعة في التصنيفات الأكاديمية.

وتأتي هذه المشاركة لتجسد الدور الريادي لجامعة حضرموت في تبنّي مفاهيم الجودة الشاملة، وحرصها على نقل تجربتها المؤسسية الناجحة إلى بقية مؤسسات التعليم العالي في اليمن، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والبحثية على المستوى الوطني، وكذا في إطار التزامها الراسخ بالتميّز الأكاديمي، وتعزيز منظومة البحث العلمي فيها.