الرئيس الزُبيدي يؤكد أهمية البيانات الإحصائية في بناء الدولة وصناعة القرار

يزيد بن سلمان - شبوة -

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥

تفقد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، سير العمل بالجهاز المركزي للإحصاء.

واستمع الرئيس القائد، خلال النزول الميداني من رئيسة الجهاز الأستاذة صفاء معطي، إلى شرح موجز حول تاريخ مبنى الجهاز، الذي أُنشئ عام 1987م كمركز للتعدادات والمسوح، قبل أن يُعاد توظيفه لاحقًا لخدمة العمل الإحصائي، إلى جانب شرحٍ حول طبيعة المهام التي ينفذها الجهاز في المرحلة الراهنة، والقدرات المتاحة لتطوير الأداء المؤسسي.

كما طاف الرئيس الزُبيدي على عددٍ من مكاتب وأقسام الجهاز، واطّلع عن قرب على سير العمل، وآليات جمع البيانات ومعالجتها، ومستوى الجهود المبذولة من قبل الكوادر الفنية والإدارية، مستمعًا إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم لتطوير الأداء وتحسين بيئة العمل.

واطّلع الرئيس الزُبيدي خلال الزيارة على نتائج أول مسح زراعي نُفّذ في المحافظات المحررة، وما يمثله من خطوة مهمة لفهم الواقع الزراعي ودعم السياسات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الإحصائي، وفي مقدمتها محدودية الإمكانيات الفنية واللوجستية، والحاجة إلى دعم مؤسسي مستدام لتحديث قواعد البيانات وتوسيع نطاق المسوح.

وأكد الرئيس الزُبيدي في ختام الزيارة أهمية الدور الوطني الذي يضطلع به الجهاز المركزي للإحصاء، مشددًا على أن بناء دولة حديثة واقتصاد مستقر يتطلب بيانات دقيقة ومؤشرات علمية موثوقة، مجددًا حرص القيادة على دعم المؤسسات المتخصصة وتمكينها من أداء مهامها بما يخدم المصلحة العامة.