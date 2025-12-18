- 1/2
- 2/2
أعلنت التيكتوكر الشهيرة “جوجو الجنوبية”, تضامنها مع الشاب “ميسرة”, بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين طليقته “نهلة”, بالمملكة المتحدة.
وكان “ميسرة”, قد خرج في مقطع فيديو أثار به ضجة غير مسبوقة تحدث فيه عن طليقته “نهلة”, واتهمها بشرب “البيرة”, وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب سوداني, ببريطانيا.
التيكتوكر, الشهيرة خرجت في مقطع أعلنت فيه تضامنها مع “ميسرة”, وهاجمت فيه طليقته “نهلة”, ووصفتها بالنملة وعجوبة الخرب سوبا.
وقال جوجو الجنوبية, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, (الناس تتحدث عن ميسرة على أنه شين.. لكن ياريت لو ألقى راجل زي ميسرة وحلاة الدنيا عليهو).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. التيكتوكر الشهيرة “جوجو الجنوبية” علن تضامنها مع “ميسرة” وتهاجم “نهلة” وتصفها بعجوبة الخربت سوبا: (ياريت لو ألقى راجل زي ميسرة وحلاة الدنيا عليهو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.