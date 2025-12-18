شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تبهر المصريين داخل “المترو” بجمال صوتها بعد ترديدها أغنية مصرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ومصر, مقطع فيديو نال حظه من الشهرة بعدما حظي بمشاهدات عالية عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر فتاة سودانية, تدندن بإحدى الأغنيات المصرية, داخل مترو الأنفاق بالقاهرة, حيث أبهرت الفتاة المصريين, داخل المترو, بجمال صوتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

