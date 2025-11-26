تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق iPhone Fold بسعر أعلى بـ400 دولار من Samsung Galaxy Fold7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت النسخة القابلة للطي من آيفون، التي أطلق عليها الإنترنت اسم iPhone Fold، محور عدد هائل من التسريبات خلال الأعوام الماضية.

ورغم أن سامسونج أطلقت أول هاتف قابل للطي لديها Galaxy Fold قبل ست سنوات، وتبعتها جميع العلامات تقريبًا بهواتف قابلة للطي، فإن أبل اختارت دائمًا التحرك ببطء عند تبني التقنيات الجديدة.

ورغم أن هذه الإستراتيجية خدمت الشركة تاريخيًا، إلا أن الوضع الحالي يبدو مختلفًا تمامًا، خصوصًا بعد تأخر أبل عن عمالقة البرمجيات في سباق الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى انتقادات واسعة وحالة ارتباك داخل قسم الذكاء الاصطناعي لديها.

يتوقع أن يكون هاتف أبل القابل للطي واحدًا من أكثر الأجهزة المنتظرة من الشركة، وسيشكّل السعر عنصرًا حاسمًا في تحديد مدى نجاحه. ووفقًا لتقرير صادر عن محلل Fubon Research آرثر لياو، قد يصل سعر iPhone Fold إلى ما يعادل ثمن هاتفَيْ iPhone 17 Pro مجتمعَيْن، أي ما يقارب 2399 دولارًا.

ويشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المكوّنات، مع توقع تراجع مبيعات آيفون، قد يدفع أبل إلى تسعير أول أجهزتها القابلة للطي بفارق كبير. كما أن استخدام الشركة لمواد فاخرة في مفصلة الجهاز وتجميع الشاشة يرفع تكلفة التصنيع بشكل ملحوظ. وتتمثل أبرز المواصفات المتوقعة لهاتف iPhone Fold في الآتي:

شاشة خارجية 5.5 بوصة، وشاشة داخلية 7.8 بوصة

هيكل من التيتانيوم والألومنيوم

خط طي شبه غير مرئي

كاميرا مثقبة في الشاشة الخارجية، وكاميرا أسفل الشاشة الداخلية

كاميرات خلفية بعدستين: واسعة وواسعة جدًا فقط، من دون عدسة تقريب

معالج A20

ورغم بعض العثرات السابقة، يواصل فريق التصميم في أبل تقديم مستوى مرتفعًا من الجودة، ما يعزز توقعات أن يأتي iPhone Fold بتصميم مميز.

لكن يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن نظام تشغيل أبل من استغلال المساحة الإضافية للشاشة بما يبرر السعر المرتفع فعلًا؟

المصدر