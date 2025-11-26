الريبل يواصل التراجع بخسائر تزيد عن 2% وسط عزوف عن العملات الرقمية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية والتوقعات بشأن الفائدة.



وكشف تقرير من شركة "إيه دي بي" عن فقدان القطاع الخاص الأمريكي نحو 13.5 ألف وظيفة أسبوعياً في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 11 نوفمبر تشرين الثاني.



كما أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا سجل القراءة 0.3% في الشهر الماضي بما يتماشى مع التوقعات، كما سجلت مبيعات التجزئة القراءة 0.2% دون توقعات عند 0.4%.



كان عضو الاحتياطي الفيدرالي، "كريستوفر والر"، قد صرح أمس بأنه من الضروري خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول، لكنه يرى أن قرار يناير كانون الثاني قد يكون صعبًا بعض الشيء نتيجة تدفق البيانات المؤجلة.



وبحسب سي إم إي فيدووتش، تزايدت احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى 83% بعد أن كان 50% قبل أسبوع.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 99.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 4129.5 دولار للأوقية.