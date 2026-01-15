البرلمان العراقي ينشر أسماء 15 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

نشر مجلس النواب العراقي، أمس، أسماء 15 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية ممن توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح، وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2012 الخاص بأحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وذكر البرلمان في بيان، أن من بين المرشحين الـ15 وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الحالية فؤاد حسين، وهو أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالإضافة إلى نزار اميدي، أبرز مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني. ومضى العرف السياسي في العراق على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي الذي يتنافس عليه عادة الحزبان الكرديان الكبيران في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني) و(الاتحاد الوطني الكردستاني).

واستناداً إلى التوقيتات الدستورية، فإن البرلمان العراقي ملزم بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في غضون شهر بعد الجلسة الأولى التي انتهت بانتخاب رئيس مجلس النواب، وهي المدة التي تنتهي مع نهاية شهر يناير الجاري.