اخبار العالم

بريطانيا تغلق سفارتها في طهران مؤقتاً

0 نشر
0 تبليغ

بريطانيا تغلق سفارتها في طهران مؤقتاً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: وسط حالة من عدم اليقين بشأن احتمال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا في إيران، أعلنت الحكومة البريطانية عن إغلاق السفارة البريطانية في طهران مؤقتًا.

صرح متحدث باسم الحكومة قائلًا: أغلقنا السفارة البريطانية في طهران مؤقتًا، وستعمل الآن عن بُعد. وقد تم تحديث إرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية لتعكس هذا التغيير القنصلي."

يأتي هذا بعد أن سحبت المملكة المتحدة أيضًا أفرادًا عسكريين من قاعدة أميركية في قطر.

كما بدأت الولايات المتحدة بسحب بعض موظفيها من قاعدة العديد الجوية في قطر، وهي أكبر قاعدة أميركية في المنطقة.وحثت إيطاليا وبولندا اليوم مواطنيهما على مغادرة إيران "فورًا".

وقد صرحت إيران مرارًا وتكرارًا بأنها سترد على المواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة في حال شنت الولايات المتحدة هجومًا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا