ارتفاع الإيثريوم بنحو 3% وسط طلب ملحوظ على العملات الرقمية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل التوترات الجيوسياسية والتي جذبت الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن مما دفعه لتحقيق مستويات قياسية جديدة.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد تهديد إيران بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة إذا تدخلت واشنطن في شؤونها بسبب الاحتجاجات الشعبية.

وأعلنت عدة بنوك في وول ستريت عن نتائجها الفصلية اليوم عن الربع السنوي الأخير من عام 2025، ومن بينها جولدمان ساكس و ويلز فارجو وبنك أوف أمريكا.

وفي سياق آخر، قالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يوم الأربعاء، إنها تتوقع تنفيذ المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، شريطة أن يظل المسار الاقتصادي المتوقع قائمًا.

وكثف "ترامب" هجومه على رئيس الفيدرالي "جيروم باول"، بعد أن استدعته وزارة العدل لتحقيق جنائي بشأن نفقات تجديد مقر البنك المركزي.

وكشفت بيانات صدرت اليوم عن ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين في أمريكا إلى 3% في نوفمبر تشرين الثاني من 2.8% في الشهر السابق، خلافاً لتوقعات تباطؤه إلى 2.7%.

من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:01 بتوقيت جرينتش عند مستوى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 21:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 4633.1 دولار للأوقية.