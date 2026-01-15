يجب على أوروبا التصدي لترامب و قطع العلاقات مع أميركا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كيف تحافظ على مساحة للديمقراطية في عالم يعود إلى الغزو العنيف؟ من خلال بناء خندق واقٍ من الفيدرالية حولها.

كير ستارمر قال رداً على سؤال إد ديفي في مجلس العموم الأسبوع الماضي، حول ما إذا كانت خطوة أميركية ضد غرينلاند ستعني نهاية حلف الناتو: " إنه يشجعني باستمرار على الاختيار بين أوروبا والولايات المتحدة. سيكون ذلك خطأً استراتيجياً لبلدنا" .

ماذا عن أوروبا؟ بينما كان وزراء الدنمارك وغرينلاند يستعدون لمواجهة جيه دي فانس في البيت الأبيض ، كان السؤال: هل ستختار أوروبا في النهاية بين أوروبا والولايات المتحدة؟

هل سيتحلى قادتها بالشجاعة لقول الحقيقة كاملةً - أن الولايات المتحدة لا تتخلى ببساطة عن حلفائها وتدمر النظام الدولي، بل هي الآن في موقف افتراس عدائي نشط بالقوة - والأهم من ذلك، هل سيتحركون بناءً على ذلك.

هل سيقدمون للدنمارك دعمًا معنويًا وماديًا، ولغرينلاند مستقبلًا من تقرير المصير والعضوية، بدلًا من الخضوع لنهب موارد الولايات المتحدة؟

لقد حدد دونالد ترامب بالفعل النبرة بقوله إن الولايات المتحدة ستستولي على غرينلاند "بطريقة أو بأخرى"، ولم يعد أي جزء من الثلاثي المحيط به يحاول إخفاء نواياه الإمبريالية. لا المحسوبون والمحتالون الذين يراكمون ثروات خاصة متزايدة باستمرار. ولا أيديولوجيو تفوق العرق الأبيض الذين يستلهمون من شعار " شعب واحد، رايخ واحد، قائد واحد!" نشر شعار " وطن واحد. شعب واحد. تراث واحد " عبر حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للحكومة الأمريكية. ليس هؤلاء العدميون التكنولوجيون الذين يتوقون لاستخراج كل ذرة من موارد غرينلاند المعدنية وحكم دويلاتهم الإقطاعية الجديدة على سواحلها.

عندما يقول ترامب إن القيد الوحيد على ممارسته للسلطة هو "أخلاقي"، فهذا يعني أنه لا يوجد قيد . ومثل فلاديمير بوتين، سيستمر في الاستيلاء حتى يفرض عليه أحدهم حدًا.

مخطط الإمبراطورية الأميركية

في الحقيقة، لم يكن مخطط أمريكا العظيم لإمبراطورية أمريكية جديدة خافيًا على أحد. فخلال الأشهر الأخيرة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، انتشرت خرائط غير مألوفة انتشارًا واسعًا في أوساط مؤيدي أمريكا.

هذه الخرائط، بشكل أو بآخر، مستوحاة من حركة ظهرت في ثلاثينيات القرن العشرين، سعت إلى إنشاء ما أسمته "تكنات أمريكا"، وهو اتحاد يضم معظم أمريكا الشمالية وجزءًا من أمريكا الجنوبية تحت النفوذ والسيطرة الأمريكية. كان من المفترض أن تمتد "التكنات" جنوبًا من جرينلاند، مرورًا بكندا والمكسيك وكوبا وفنزويلا، وصولًا إلى غويانا الفرنسية (وهي مقاطعة فرنسية بالكامل تقف عائقًا أمام "مبدأ دونرو").

فماذا يمكن لأوروبا أن تفعل، بينما يقترب هذا الخيال التاريخي الجامح من الواقع؟ كيف يمكن الحفاظ على فضاء للديمقراطية وسيادة القانون في عالم يعود بسرعة إلى الإمبريالية والأوليغارشية وهيمنة السلطة المطلقة؟ الحل الوحيد هو بناء خندق واقٍ من الفيدرالية حولها.

إذا هاجمت الولايات المتحدة الدنمارك بالفعل بغزو غرينلاند، وأعلنت الحرب على الاتحاد الأوروبي، وهو تحالف دفاعي مُلزم بمعاهدة ، فإن التاريخ سيفرض نفسه.

إعادة هيكلة الاتحاد الأوروبي

سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى التوسع وإعادة الهيكلة ليصبح اتحادًا دفاعيًا واستخباراتيًا يستوعب أعضاء الناتو من خارج الاتحاد الأوروبي. سيستلزم هذا الوضع الاستيلاء على القواعد العسكرية الأمريكية من ألمانيا إلى إسبانيا، وفرض عقوبات فردية على مجموعة واسعة من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، وعقوبات شاملة على الاقتصاد الأمريكي، وتوسيع نطاق " ضريبة الكربون الحدودية " بشكل كامل ليشمل جميع القطاعات.

من المؤكد أن هناك ضغوطًا لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستستخدم أداة مكافحة الإكراه التابعة للاتحاد الأوروبي لحظر شركة X وغيرها من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، وتسريع استبدال البنية التحتية للمدفوعات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة بأنظمة أوروبية ويورو رقمي.

وإذا لم تهاجم الولايات المتحدة الدنمارك، فإن أفضل فرصة لأوروبا للبقاء كقارة حرة ومنفتحة في عالم إمبريالي لا تزال تكمن في إجبار الولايات المتحدة على قطع العلاقات معها، وتحمل عواقب ذلك، وفرض النظام الفيدرالي على أي حال.

سحب القواعد الأميركية من أوروبا

بغض النظر عما سيسفر عنه اجتماع البيت الأبيض، فقد حان الوقت لأوروبا أن تطالب الولايات المتحدة بسحب قواعدها العسكرية الأوروبية، والتخلص من هيمنة أصحاب المليارات الأمريكيين في مجال التكنولوجيا، والشروع في حملة جادة لتمويل وسائل الإعلام العامة كشكل من أشكال الدفاع المعلوماتي، وربما توسيع برنامج إيراسموس ليصبح هيئة عامة للخدمة المدنية الأوروبية. ينبغي النظر في جميع الخيارات باستثناء القتال الفعلي، لأن "ضم غرينلاند" هو أحد أعراض الفاشية الأمريكية، وسيتبعه آخرون.

التفسير الأكثر تفاؤلاً لكيفية قضاء القادة السياسيين الأوروبيين العام الماضي هو أنهم كانوا يماطلون للاستعداد. أما التفسير الأكثر نقدًا فهو أنهم حاولوا بسذاجة تجنب تكاليف القطيعة مع ترامب، والآن انتهى وقتهم، ولا يوجد خيار مجاني. أمامنا خياران: إما أن نختار الأزمة وتكاليف هذا الانفصال التاريخي، أو أن نخضع للأزمات والتكاليف التي ستختارها الولايات المتحدة لنا.

لكن نافذة الاختيار أمامنا تضيق. ترامب وفانس وستيف بانون وغيرهم يصرحون صراحةً بأنهم سيدعمون أحزاب اليمين المتطرف المعادية للاتحاد الأوروبي للوصول إلى السلطة حيثما أمكن، بهدف (يتشاركونه مع بوتين) تفجير الاتحاد الأوروبي من الداخل.

من خلال الانفصال الجريء عن الولايات المتحدة الآن، بشكل واضح وحاسم، قد تُحدث أوروبا صدمة إنعاش في النظام الديمقراطي الأمريكي المنهك. الأمريكيون وحدهم قادرون على إنقاذ بلادهم من الانزلاق إلى ما هو أبشع وأكثر فتكًا مما نشهده الآن. لكن من أجل مصلحة الجميع، بما في ذلك مصلحتهم، يجب على أوروبا قطع الحبل السري الآن، وعدم الانجرار وراءهم في العاصفة.

أعدت ""الخليج 365"" هذه المادة نقلاً عن مقال للكاتب ألكسندر هيرست - "الغارديان".

