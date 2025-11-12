بلاغ رسمي ضد طليق الفنانة رحمة محسن بتهمة الابتزاز الإلكتروني والفضيحة الجنسية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تقدم محامي الفنانة رحمة محسن ببلاغ رسمي ضد طليقها «أحمد ف»، متهمًا إياه بارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد بنشر فيديوهات خاصة تم تصويرها خلال فترة زواجهما دون علمها، وفقاً لمصادر مصرية.

وأشار الدفاع في البلاغ إلى أن طليق الفنانة رحمة محسن استغل الثقة الزوجية لتصويرها خلسة، وبدأ بعدها بابتزازها بمبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر المقاطع أو إرسالها لأصدقاء وأقارب، كما أرسل رسائل تهديد عبر أرقام دولية على تطبيق «واتساب»، مما تسبب للفنانة بضرر نفسي كبير وتهديد لسمعتها وحياتها الأسرية والفنية، مطالبًا بتحقيق فوري معه وإحالته للمحاكمة الجنائية.

تعود بداية الأزمة إلى انتشار مقطع قصير على «تيك توك» و «فيسبوك» نُسب إلى الفنانة رحمة محسن، تحت عنوان «فيديو رحمة محسن في أوضة النوم».. المقطع أثار عاصفة من الجدل، ودفع جمهورها إلى المطالبة بفتح تحقيق رسمي.

ليس المقطع الوحيد

وكشفت مصادر أن الفيديو المنتشر حاليًا والمنسوب للفنانة رحمة محسن ليس المقطع الوحيد المتداول في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية.

تحدثت الأنباء المتداولة عن وجود ثمانية مقاطع فيديو كاملة، تم تسجيلها خلال فترة ارتباطها برجل أعمال مصري شهير.

المصادر المقربة، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أكدت أن المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع لم يكن سوى البداية، وأن هناك “مقاطع أخرى” يحتفظ بها طرف في الأزمة ويُعتقد أنها محور عملية ابتزاز تتعرض لها الفنانة منذ أسابيع.

وأشارت نفس المصادر إلى أن أطرافًا فنية وإعلامية كبرى تدخلت مؤخرًا في محاولة لاحتواء الموقف ومنع تسريب أو تداول أي من المقاطع الأخرى، بعد تداول أحاديث على السوشيال ميديا تزعم أن المواد المصورة تتضمن لحظات شخصية تم تصويرها دون علم رحمة محسن.

وأضافت المصادر أن الفنانة تعيش حالة من القلق الشديد خشية انتشار المقاطع المتبقية، خصوصًا مع اتساع نطاق الحديث حولها وظهور وسطاء يحاولون التوسط لحل الأزمة بعيدًا عن القضاء.

وبينما تتزايد التكهنات حول صحة هذه المعلومات، تؤكد كل المؤشرات أن القضية لم تُغلق بعد، وأن ما يُعرف إعلاميًا بـ "فيديو رحمة محسن مع رجل الأعمال" قد يكون مجرد فصل من قصة أكبر بكثير لم تُكشف تفاصيلها بعد.

من جانبه، كشف طليق المطربة الشعبية رحمة محسن تفاصيل مثيرة بعد اتهامه بابتزازها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن كل ما يُتداول حوله لا يمتّ للحقيقة بصلة.

تزوجها وطلقها بعد 4 أشهر

وقال طليق رحمة محسن، في تصريحات صحفية، إنه تزوج من الفنانة في نهاية عام 2023، وتم الطلاق رسميًا بعد أربعة أشهر فقط بسبب خلافات زوجية وشكوك في السلوك، مضيفًا:

"رحمة تواصلت معي مؤخرًا وأصرت على العودة، لكني رفضت. ثم فوجئت باتهامات باطلة تزعم أنني أبتزها أو أسرب مقاطع تخصها، وهذا غير صحيح تمامًا".

وأوضح أنه لا علاقة له بما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات منسوبة لرحمة محسن، مؤكدًا أنه لا تربطه بها أي صلة حاليًا، وأنها اتهمته زورًا بالتشهير والابتزاز لأنه الزوج الوحيد الذي ارتبطت به رسميًا.

وأضاف:"لدي أحكام قضائية ضدها تتعلق بالخيانة الزوجية وبعض القضايا الأخرى، وأنا بريء من أي تهمة تتعلق بتسريب أو نشر أي مواد خاصة".

وتشير المعلومات إلى أن الزواج تم بعقد عرفي في البداية، التزمت خلاله الفنانة الصمت احترامًا لرغبة الزوج الذي اشترط السرية وعدم الإعلان عن الزواج في وسائل الإعلام.

لكنّ الخلافات بدأت مبكرًا حين طالبت رحمة بتحويل الزواج إلى رسمي والإعلان عنه للجمهور، وهو ما رفضه الزوج، لتبدأ بعدها مرحلة من التهديدات بتسريب مقاطع خاصة وصور شخصية.

مصادر قريبة من الفنانة أكدت أن تلك التهديدات كانت وراء اختفائها المفاجئ عن الأضواء لفترة، قبل أن تنفجر القضية من جديد مع ظهور مصطلح "فيديو رحمة محسن مع رجل الأعمال" على مواقع التواصل.

تعود بداية الأزمة إلى انتشار مقطع قصير على “تيك توك” و”فيسبوك” نُسب إلى الفنانة رحمة محسن، تحت عنوان "فيديو رحمة محسن في أوضة النوم"، دون التأكد من مصدره أو صحته.

ضجة ومطالب بالتحقيق

المقطع أثار عاصفة من الجدل، ودفع جمهورها إلى المطالبة بفتح تحقيق رسمي، بينما أكدت مصادر مقربة منها أنها تمر بحالة نفسية سيئة وتفكر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقف وراء تسريب الفيديو.

التقارير التي انتشرت لاحقًا تحدثت عن أن رجل الأعمال حاول الضغط على الفنانة عبر تسريب لقطات خاصة، بعدما أعلنت رغبتها في إنهاء العلاقة نهائيًا.

ورغم أن أي جهة رسمية لم تؤكد صحة المقاطع، إلا أن الضجة الرقمية حول فيديو رحمة محسن مع رجل الأعمال جعلت اسمها يتصدر مؤشرات البحث في مصر والعالم العربي لأيام متواصلة.

علاقة رحمة محسن وأحمد العوضي

تزامنًا مع الأزمة، عاد الحديث مجددًا عن العلاقة الفنية والإنسانية التي تجمع بين رحمة محسن والفنان أحمد العوضي، خاصة بعد مشاركتهما في مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في رمضان 2026.

كانت رحمة قد صرّحت سابقًا أن العوضي هو من شجعها على دخول عالم التمثيل، وأنه عرض عليها فكرة المسلسل بنفسه.

في العمل، تجسد رحمة شخصية نجمة شهيرة تقع في حب ملاكم، في حبكة درامية تمزج بين الشهرة والرومانسية والأسرار الخفية.

ويرى بعض المتابعين أن توقيت الحديث عن العمل وسط أزمة "فيديو رحمة محسن مع رجل الأعمال" ليس بريئًا، وأن هناك محاولات لاستثمار الضجة في الترويج للمسلسل، بينما يرى آخرون أن الفنانة بريئة من كل ما يُثار حولها وتحاول فقط العودة إلى الفن.

رحمة محسن، التي بدأت مشوارها من أحياء بسيطة قبل أن تصبح من أبرز الوجوه الفنية على السوشيال ميديا، تواجه اليوم واحدة من أعقد الأزمات في حياتها.

بين زواج سري وتسريبات مثيرة وغموض يلفّ كل التفاصيل، وجمهور منقسم بين التعاطف والاتهام، تبدو الفنانة أمام اختبار قاسٍ يحدد مستقبلها المهني والشخصي.

وفي ظل هذه العاصفة، تبقى قضية فيديو رحمة محسن مع رجل الأعمال الحدث الأبرز في الوسط الفني خلال الأشهر الأخيرة، مع استمرار تصدّر اسمها لمحركات البحث ووسوم التواصل الاجتماعي وفقا لبواية "العين".