عاجل.. المغرب على بعد 90 دقيقة من معانقة حلم منتظر منذ 50 عاماً (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الدار البيضاء: تأهل منتخب المغرب إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد فوزه على نظيره منتخب نيجيريا بركلات المعاناة الترجيحية بنتيجة 4 -2، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

📹🇲🇦🥅 شاهد ركلة الجزاء الحاسمة التي منحت المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى النهائي #كأس_أمم_إفريقيا | #نيجيريا_المغرب pic.twitter.com/8xmBAxIKIO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2026

ونجح حامي عرين أسود الأطلس ياسين بونو في التصدي لركلتين من المنتخب النيجيري، ليتوج بجائزة رجل المباراة عن جدارة واستحقاق، خاصة أنه صعد بالمنتخب المغربي للمباراة النهائية، ليصبح على بعد 90 دقيقة من تحقيق الحلم المنتظر منذ 50 عاماً، فقد فاز المنتخب المغربي باللقب القاري عام 1976، ولم يتمكن من معانقة المجد القاري منذ هذا التاريخ.

جاء الشوط الأول من اللقاء متوسط المستوى من الجانبين، حيث كان المنتخب المغربي الأكثر سيطرة على مجريات اللعب، ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى المنتخب النيجيري. واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني، ليلجأ المنتخبين إلى الأشواط الإضافية. ليتواصل التعادل السلبي في الشوطين الإضافيين ليلجأ المنتخبين إلى ركلات الترجيح.

ويواجه منتخب المغرب نظيره منتخب السنغال في المباراة النهائية مساء الأحد المقبل. وكان منتخب السنغال قد تأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد تغلبه على منتخب مصر، بهدف نظيف سجله ساديو ماني.