خبراء لـ«الاتحاد»: فاتورة إنسانية باهظة للحرب الأهلية في السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد مراد (أبوظبي، الخرطوم)

شدد خبراء في الشؤون الأفريقية، على خطورة تداعيات الحرب الأهلية في السودان، سواء على المستوى الإنساني أو الاجتماعي أو الاقتصادي، مؤكدين أن النزاع الدائر في البلاد منذ أبريل 2023، ألقى بظلاله الثقيلة على حياة الشعب السوداني، مخلفاً أوضاعاً معيشية مأساوية وانهياراً شبه كامل في الخدمات الأساسية، مما يجعله تهديداً وجودياً مباشراً لملايين المدنيين.

واعتبر الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، أن النزاع في السودان يمثل تهديداً وجودياً مباشراً لملايين المدنيين، إذ تسبب في أزمة إنسانية متسارعة تتطلب استجابة فورية ومدروسة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية متعددة الأطراف لمواجهة هذه الكارثة، عبر آليات عديدة تضع في مقدمة أولوياتها حماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح زهدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه منذ بدء الحرب في السودان، بات المدنيون هم الخاسر الأكبر، ولم تعد الأزمة مجرد صراع سياسي أو عسكري، بل تحولت إلى مأساة إنسانية معقدة الأبعاد، تشمل نزوحاً جماعياً واسع النطاق، وشحاً حاداً في الموارد الأساسية، وانهياراً شبه كامل للخدمات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم ومياه الشرب.

وفي السياق، قالت المساعد السابق لوزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، وعضو لجنة الحكماء في «الكوميسا»، السفيرة سعاد شلبي: إن السودان يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث، في ظل استمرار الصراع المسلح الذي ألقى بظلاله الثقيلة على حياة ملايين المدنيين، مخلفاً أوضاعاً معيشية مأساوية وانهياراً شبه كامل في الخدمات الأساسية.

وأشارت شلبي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أنه مع اندلاع المواجهات، اضطر ملايين السودانيين إلى النزوح القسري داخل البلاد أو اللجوء إلى دول الجوار، هرباً من القصف وانعدام الأمن، في حين تعيش أعداد كبيرة من الأسر في مخيمات تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، حيث تعاني نقصاً حاداً في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية.