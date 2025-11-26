أن بي ايه: ماكولوم يجنّب ويزاردز خسارته الـ 15 تواليا

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : سجّل المخضرم سي جيه ماكولوم أعلى رصيد له هذا الموسم بواقع 46 نقطة مجنبا فريقه واشنطن ويزاردز خسارته الـ 15 تواليا، فقاده للفوز على أتلانتا هوكس 132 113، الثلاثاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وحقق ويزاردز انتصاره الأول هذا الموسم على أرضه والأول على الإطلاق في كأس الدوري (أن بي ايه كاب)، ليبقى ضمن دائرة المنافسة على التأهل.

ويملك ويزاردز أسوا سجل في الدوري بالتساوي مع إنديانا بيسرز بعدما حقق فوزه الثاني فقط مقابل 15 هزيمة، ليقبع في المركز الخامس عشر في المنطقة الشرقية.

قال ماكولوم البالغ 34 عاما "قدمنا أداء جيدا. خسرنا بعض المباريات المتقاربة طوال الموسم، وشعرنا بخيبة أمل نوعا ما من حيث الأداء والخسارة. لكنني أعتقد أننا بدأنا الليلة بشكل جيد في الربع الثالث، وصمدنا أمام هجماتهم وبذلنا جهدا كافيا لتحقيق الفوز".

وسجل ماكولوم 17 رمية من أصل 25 من المسافات القريبة (68 في المئة من نسبة النجاح)، و10 ثلاثيات من 13 محاولة (77 في المئة) ليتساوى مع تريفور أريزا صاحب الرقم القياسي مع ويزاردز في عدد الرميات الثلاثية في مباراة واحدة، وبفارق رمية واحدة عن أعلى رقم له في مسيرته.

وأضاف نجم تلك الأمسية "أبذل جهدا كبيرا. أضحي بالكثير من وقتي بعيدا عن عائلتي لأذهب إلى صالة الألعاب الرياضية ليلا".

وتابع "هذه النتائج، تأتي من العمل الجاد في الظلام، وليالٍ طويلة من الأرق في محاولة إتقان مهاراتي وزيادة ثباتي في رمياتي".

وساهم لاعب الارتكاز الفرنسي أليكس سار بـ27 نقطة و11 متابعة، بينما سجل كوري كيسبرت 19 نقطة لصالح ويزاردز.

وتُختتم مباريات دور المجموعات في الكأس الأربعاء والجمعة، حيث حسم تورونتو رابتورز أول بطاقة من أصل ثمانية إلى الأدوار الإقصائية بانتزاعه صدارة المجموعة الشرقية (ايه).

ويتأهل ثلاثة فائزين من كل مجموعة، بالإضافة إلى فريق من كل قسم إلى الأدوار الإقصائية، حيث يُحتسب فارق النقاط كفاصل بين المتأهلين.

ومهّد أورلاندو ماجيك الطريق لمعركة لقب المجموعة (ب) الجمعة في ديترويت، بفوزه الساحق على فيلادلفيا فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 144 103.