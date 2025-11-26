تكنولوجيا: جوجل تطلق Nano Banana Pro المدعوم بمعالج Gemini 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدّمت جوجل ترقية كبيرة لميزة توليد الصور وتحريرها Nano Banana، بإطلاق الإصدار الجديد Nano Banana Pro المبني على Gemini 3 Pro الذي كشفت عنه الشركة أمس.

يهدف هذا الإصدار إلى مساعدتك على تصور أي فكرة أو تصميمها بسهولة، سواء كانت نماذج أولية أو إنفوجرافيك أو تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى مخططات واضحة.

ويعمل Nano Banana Pro على توليد صور أكثر دقة وثراءً في التفاصيل بالاعتماد على قدرات محسّنة في الفهم، والمعرفة بالعالم، والوصول الفوري إلى المعلومات.

كما يمكنه إنشاء شروحات تعليمية دقيقة مدعومة بإنفوجرافيك غني بالمعلومات، اعتمادًا على المحتوى الذي تقدمه أو الوقائع المتاحة من العالم الحقيقي. كذلك يمكن ربطه بخدمة جوجل للبحث لابتكار ملخصات سريعة للوصفات أو لتجسيد معلومات مباشرة مثل حالة الطقس أو نتائج المباريات.

وتؤكد جوجل أن Nano Banana Pro هو أفضل نماذجها في توليد النصوص داخل الصور بجودة واضحة وقابلة للقراءة. إذ يتيح كتابة نصوص أكثر تفصيلًا في الملصقات والنماذج الأولية، مع تنوع أكبر في الخطوط والقوام وأنماط الكتابة.

وبفضل قدرات Gemini متعددة اللغات، يستطيع النموذج إنتاج نصوص بلغات مختلفة، إضافة إلى إمكانية الترجمة وتخصيص المحتوى لكل منطقة.

ويتمكن Nano Banana Pro من دمج ما يصل إلى 14 صورة والحفاظ على دقة التشابه لخمسة أشخاص في الصورة الواحدة.

كما يتيح تحديد أي جزء من الصورة وتعديله أو تحويله بدقة أكبر، سواء بتغيير زاوية الكاميرا، أو تعديل نقطة التركيز، أو تطبيق معالجة لونية متقدمة، أو تعديل الإضاءة بالكامل، وكل ذلك عبر توجيه نصي فقط. ويتوفر النموذج بمجموعة واسعة من النسب البصرية وبدقة تصل إلى 2K و4K.

ويبدأ طرح Nano Banana Pro عالميًا داخل تطبيق Gemini من خلال خيار “Create images” ضمن نموذج Thinking. يحصل المستخدمون المجانيون على حصص محدودة، وبعدها يعود النظام إلى الإصدار الأصلي غير الاحترافي Nano Banana. أما مشتركو Google AI Plus وPro وUltra فيحصلون على حصص أعلى.

ويتاح Nano Banana Pro أيضًا داخل الولايات المتحدة لمشتركي Google AI Pro وAI Ultra عبر وضع AI Mode في بحث جوجل، بالإضافة إلى توفره عالميًا داخل NotebookLM للمشتركين.

