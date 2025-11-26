تكنولوجيا: هواوي تطلق FreeBuds Pro 5 بتقنية NearLink وصوت فائق الجودة لمنافسة AirPods Pro 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي اليوم عن مجموعة جديدة من الهواتف الذكية، بالإضافة إلى جهاز MatePad Edge 2-in-1. وبجانب كشفها عن هاتفها القابل للطي الأخير، قدمت الشركة أيضًا Mate 80 وMate 80 Pro وMate 80 Pro Max وMate 80 RS Ultimate Design.

وبحسب تلميحات ما قبل الإطلاق، بدأت هواوي الآن بيع سماعات الأذن FreeBuds Pro 5 كمنافس مباشر لـ AirPods Pro 3.

وتقول هواوي إن سماعات FreeBuds Pro 5 تقدم جودة صوت استثنائية عند الاقتران بهواتف هواوي أو جهاز MatePad Edge 2-in-1 الجديد.

وتدعم السماعات تقنية NearLink، التي تتيح بث الصوت بسرعة تصل إلى 4.6 ميجابت في الثانية. وفي حال لم يدعم الهاتف الذكي الخاص بك تقنية NearLink، توفر السماعات أيضًا ترميزات بديلة تشمل AAC وSBC وL2HC وLDAC.

كما تحتوي كل سماعة على محركين صوتيين، ومعالج Kirin A3 من إنتاج هواوي، إضافة إلى ميكروفونات توفر فعالية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) أفضل بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالإصدارات السابقة من هواوي.

وتتميز FreeBuds Pro 5 أيضًا بشهادة IP57 لمقاومة الغبار والماء. ومع ذلك، على الرغم من بعض الادعاءات السابقة، فإن عمر البطارية يقدر بـ5 ساعات فقط عند تفعيل ANC.

وتتوفر سماعات FreeBuds Pro 5 بسعر 1,449 يوان صيني (~205 دولارًا) بأربعة خيارات لونية. وحتى الآن، لم تعلن هواوي عن خطط لإطلاق السماعات عالميًا.

المصدر