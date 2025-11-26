تكنولوجيا: هواوي تطلق MatePad Edge شاشة 14.2 قابلة للطي وبطارية 12900 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي عن إطلاق جهاز MatePad Edge الجديد، الذي يُصمم كبديل كامل لأجهزة الحواسيب المحمولة، مستوحى من نموذج Microsoft Surface لكنه يأتي بأداء أعلى وتصميم أكثر مرونة. جاء هذا الإطلاق ضمن حدث كبير في الصين يوم 25 نوفمبر 2025، إلى جانب سلسلة Mate 80 وMate X7، ويُعد MatePad Edge أول جهاز لوحي ثنائي الاستخدام من هواوي يعمل بنظام HarmonyOS 5 (أو HarmonyOS Next 5)، مع دعم كامل للتطبيقات المكتبية، مما يجعله مثالياً للعمل اليومي أو الإبداع دون الحاجة إلى جهاز إضافي.

يتميز الجهاز بتصميم أنيق مصنوع من هيكل ألومنيوم أحادي القطعة، بسُمك 6.85 ملم ووزن خفيف يبلغ 789 جراماً فقط، مما يجعله سهل الحمل رغم الشاشة الكبيرة. يأتي مع مفصلة مدمجة قابلة للإمالة حتى 175 درجة، تسمح بتعديل الزاوية حسب الاستخدام، سواء كنت تكتب، ترسم، أو تشاهد فيديو. الشاشة الرئيسية OLED بحجم 14.2 إنش وبدقة 3,120 × 2,080 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 3:2 ومعدل تحديث 120 هرتز لسلاسة في التصفح، وسطوع يصل إلى 1,000 نيتس للرؤية الجيدة تحت الشمس. يتوفر الجهاز بلونين أنيقين: رمادي فضائي وفضي لمعة القمر، مع دعم قلم Huawei M-Pencil Pro للكتابة والرسم الدقيق.

من حيث الأداء، يعتمد MatePad Edge على معالج Kirin X90 أو X90A الجديد، الذي تدعي هواوي أنه يصل إلى مستوى أداء Apple M5، مع تحسن بنسبة 3.8 مرات مقارنة بمعالج Kirin T92 السابق، مدعوماً بذاكرة RAM تتراوح من 16 إلى 32 جيجابايت وتخزين داخلي من 256 جيجابايت إلى 2 تيرابايت. لمواجهة الحرارة أثناء الاستخدام الثقيل، يأتي مع نظام تبريد سائل اختياري وغرفتي بخار مزدوجتين، بالإضافة إلى نظام صوتي بستة مكبرات صوت وأربعة ميكروفونات لصوت واضح في الاجتماعات أو الترفيه. الكاميرا الخلفية مزدوجة: رئيسية 50 ميغابيكسل بفتحة f/1.8 وواسعة الزاوية 8 ميغابيكسل، مع كاميرا أمامية 32 ميغابيكسل للفيديو كولز عالية الجودة. البطارية الكبيرة بسعة 12,900 مللي أمبير/ساعة تدعم شحناً سريعاً بـ140 واط، ليستمر الجهاز طوال اليوم، مع منفذ USB 3.1 Gen 1 واحد للاتصال السريع.

للاستخدام كلابتوب، يمكن إضافة لوحة مفاتيح اختيارية بأزرار chiclet بمسافة 1.8 ملم للكتابة المريحة، ولوحة لمس حساسة للضغط. أما بالنسبة للإصدار الخاص MateBook Fold Extraordinary Master Edition، فهو تحديث فاخر للابتوب القابل للطي، يأتي بلونين أسود وأحمر، مع 32 جيجابايت RAM و2 تيرابايت تخزين SSD، وشاشة 18 إنش تطوى إلى 13 إنش، بسعر 26,999 يوان صيني (حوالي 3,800 دولار أمريكي)، ومتاح الآن عبر VMall.

بالنسبة لأسعار MatePad Edge في الصين، يبدأ الإصدار الأساسي (16 جيجابايت RAM + 256 جيجابايت تخزين) من 5,999 يوان صيني (حوالي 844 دولار أمريكي)، ويصل الإصدار الأعلى (32 جيجابايت RAM + 2 تيرابايت) إلى 12,999 يوان (حوالي 1,830 دولاراً)، مع توفر فوري عبر متجر VMall. هذا الجهاز يعكس استراتيجية هواوي في تقديم حلول متعددة الاستخدامات، خاصة في سوق اللوحيات العالية الأداء، لكنه قد يبقى محصوراً في الصين بسبب القيود الدولية حتى الآن.

المصدر