تكنولوجيا: هواوي تطلق Mate X7 انحف وأقوى مع بطارية 5600 مللي أمبير وكاميرا متغيرة الفتحة بسعر 1830 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي هاتف Mate X7، الذي يُعد تطوراً ملحوظاً في سلسلة الهواتف القابلة للطي، حيث يجمع بين تصميم أرفع وأخف وزناً مع تحسينات في الأداء والمتانة، مما يجعله خياراً جذاباً للمستخدمين الراغبين في تجربة الهواتف الراقية قابلة للطي دون التنازل عن الجودة. يأتي هذا الإصدار كخليفة لـMate X6، مع التركيز على تقليل السمك والوزن مع زيادة سعة البطارية وتحسينات في الكاميرا، وهو متاح الآن للطلب المسبق في الصين مع بدء المبيعات المفتوحة في 5 ديسمبر.

من الناحية التصميمية، يتميز Mate X7 بسمك 9.5 ملم عند الطي (أرفع من السابق) و4.5 ملم عند الفتح، مع وزن 235 جراماً فقط (أخف بـ4 جرامات من Mate X6)، وإطار ألومنيوم قوي يضمن المتانة. يدعم تصنيف IP58 للغبار والماء، بالإضافة إلى IP59 للحماية من رذاذ الماء عالي الضغط من مسافة قريبة، مما يجعله أكثر مقاومة للعناصر الخارجية مقارنة بالإصدار السابق. يتوفر بألوان أنيقة: أسود، أبيض، أرجواني، وأحمر، مع شاشة غلاف أمامية بحجم 6.49 إنش بنسبة عرض إلى ارتفاع 20.4:9، وشاشة داخلية رئيسية 8 إنش بنسبة 8:7.3، كلتاهما من نوع LTPO OLED مع معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز وتعتيم PWM عالي التردد 1,440 هرتز لتجربة عرض سلسة ومريحة للعيون.

أما الأداء، فيعتمد على معالج Kirin 9030 Pro الخاص بهواوي، الذي يأتي بتسعة نوى ARMv8 (نواة رئيسية واحدة بـ2.75 جيجاهرتز، أربع نوى أداء بـ2.27 جيجاهرتز، وأربع نوى كفاءة بـ1.72 جيجاهرتز)، مما يوفر قوة معالجة عالية للألعاب والمهام الثقيلة. يدعم خيارات ذاكرةعشوائية 12 أو 16 جيجابايت (مع إمكانية 20 جيجابايت في الإصدار الأعلى)، وتخزين داخلي يصل إلى 1 تيرابايت (في إصدارات 256، 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت). البطارية الثنائية الخلية من نوع Si-C بسعة 5,600 مللي أمبير/ساعة (أكبر قليلاً من Mate X6) تدعم شحناً سلكياً سريعاً بـ66 واط ولاسلكياً بـ50 واط، ليستمر الجهاز طوال اليوم مع دعم للاتصال (satellite connectivity) للاتصالات في المناطق النائية.

الكاميرا هي أحد أبرز التحسينات، حيث تشمل الوحدة الخلفية مستشعر رئيسي 50 ميغابيكسل بفلتر RYYB وفتحة متغيرة من f/1.4 إلى f/4.0 بعشر درجات، مع تثبيت بصري OIS لصور أكثر وضوحاً في الإضاءة المنخفضة؛ تليفوتو 50 ميغابيكسل بفتحة f/2.2 أوسع وتكبير بصري 3.5x؛ وواسع الزاوية 40 ميغابيكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتتكون من مستشعرين 8 ميغابيكسل (واحد لكل شاشة) لسيلفي عالية الجودة. يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 6 مباشرة من الصندوق في السوق الصيني، مع ميزات إضافية مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور والأداء.

بالنسبة للسعر في الصين، يبدأ الإصدار الأساسي (12 جيجابايت RAM + 256 جيجابايت تخزين) من 12,999 يوان صيني (حوالي 1,830 دولار أمريكي)، ويصل الإصدار الأعلى (20 جيجابايت RAM + 1 تيرابايت) إلى 17,999 يوان (حوالي 2,534 دولاراً)، مع إصدار جامعي خاص (16 جيجابايت + 512 جيجابايت) بـ14,999 يوان (2,111 دولار). هذا السعر يجعله تنافسياً في الفئة الراقية القابلة للطي، خاصة مع التركيز على السوق الصيني دون إعلان عن إصدار دولي حتى الآن، مما قد يحد من توفره خارج آسيا بسبب القيود على خدمات هواوي. يُعد Mate X7 خطوة ذكية من هواوي لتعزيز مكانتها في سوق الطي، مع الاعتماد على معالجاتها الخاصة لتجنب الاعتماد على الشركاء الخارجيين.

