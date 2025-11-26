النفط ينخفض مع تقدم محادثات السلام بشأن أوكرانيا

تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية قد تؤثر في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.



وكشف تقرير من شركة "إيه دي بي" عن فقدان القطاع الخاص الأمريكي نحو 13.5 ألف وظيفة أسبوعياً في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 11 نوفمبر تشرين الثاني.



كما أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا سجل القراءة 0.3% في الشهر الماضي بما يتماشى مع التوقعات، كما سجلت مبيعات التجزئة القراءة 0.2% دون توقعات عند 0.4%.



كان عضو الاحتياطي الفيدرالي، "كريستوفر والر"، قد صرح أمس بأنه من الضروري خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول، لكنه يرى أن قرار يناير كانون الثاني قد يكون صعبًا بعض الشيء نتيجة تدفق البيانات المؤجلة.



وبحسب سي إم إي فيدووتش، تزايدت احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى 83% بعد أن كان 50% قبل أسبوع.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 99.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.6 نقطة.



الدولار الأسترالي



ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6471.



الدولار الكندي



ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7092.